Без зубов и в обносках: как сейчас выглядит одна из красивейших моделей Голливуда (всего в 40 лет!)

В 2014 году Лони разводится с Джереми Джексоном. Она обвиняет его в рукоприкладстве, применении силы. Разрыв дался модели тяжело, и вместо того, чтобы доказать всем, что она сильная и самостоятельная, Лони подсела на запрещенные вещества. Ее карьера близилась к краху.

В модельном бизнесе ее больше не ждали с распростертыми объятиями, поэтому девушка пробовала устроиться ассистентом хирурга, помощником агента по недвижимости, но нигде долго не задержалась.

В 2016 году у Уиллисон начались проблемы с психическим здоровьем, у нее больше не было денег, чтобы платить за жилье, поэтому ее выгнали из квартиры. Лони пропала с радаров СМИ, ни семья, ни друзья не знали, где она.

Оказалась, что бывшая модель поселилась на улице и ведет бродяжнический образ жизни. Когда об этом узнали журналисты, а фото экс-красотки несколько лет назхад облетели все американские СМИ, сразу несколько друзей предложили ей помощь. Бывшая коллега по подиуму, Кристин Россетти, забрала Лони в свой особняк и постаралась помочь ей, чем могла, — авансом оплатила рехаб и лечение в хорошей клинике, подняла связи, чтобы устроить ее на работу.

Но… не помогло. Уиллисон вновь отказалась на улице. Что тому причиной — неизвестно. Похоже, ей такая жизнь по душе. Хотя внешний вид бывшей блистательной блондинки шокирует. Лони призналась что моется раз в год, ночует, где придется, подбирает еду у мусорных баков, а свои немногочисленные (и честно сказать, неприглядные) пожитки возит с собой в тележке, украденной из супермаркета.

Недавно Лони Уиллисон снова запечатлели на улице. Увы, с каждым годом выглядит она все хуже. На фотографиях, просочившихся в сеть, звезду не узнать. Когда-то сиявший счастьем, очаровательный образ заменила беззубая улыбка. Модель опухшая, с синяками на лице, одета в грязную потрепанную одежду. Ей всего 40 лет — а по фото можно дать все 70.