Без зубов и в обносках: как сейчас выглядит одна из красивейших моделей Голливуда (всего в 40 лет!)(12)
Лони Уиллисон — бывшая знаменитая модель. Еще 10-12 лет назад она была объектом зависти тысяч молодых девушек по всему миру. Успешная модель, звезда Голливуда и жена красавчика из „Спасателей Малибу“ — казалось, ее жизнь идеальна, — с горечью вспоминает Wday. Однако практически в одночасье всё изменилось.
В 2014 году Лони разводится с Джереми Джексоном. Она обвиняет его в рукоприкладстве, применении силы. Разрыв дался модели тяжело, и вместо того, чтобы доказать всем, что она сильная и самостоятельная, Лони подсела на запрещенные вещества. Ее карьера близилась к краху.
В модельном бизнесе ее больше не ждали с распростертыми объятиями, поэтому девушка пробовала устроиться ассистентом хирурга, помощником агента по недвижимости, но нигде долго не задержалась.
В 2016 году у Уиллисон начались проблемы с психическим здоровьем, у нее больше не было денег, чтобы платить за жилье, поэтому ее выгнали из квартиры. Лони пропала с радаров СМИ, ни семья, ни друзья не знали, где она.
Оказалась, что бывшая модель поселилась на улице и ведет бродяжнический образ жизни. Когда об этом узнали журналисты, а фото экс-красотки несколько лет назхад облетели все американские СМИ, сразу несколько друзей предложили ей помощь. Бывшая коллега по подиуму, Кристин Россетти, забрала Лони в свой особняк и постаралась помочь ей, чем могла, — авансом оплатила рехаб и лечение в хорошей клинике, подняла связи, чтобы устроить ее на работу.
Но… не помогло. Уиллисон вновь отказалась на улице. Что тому причиной — неизвестно. Похоже, ей такая жизнь по душе. Хотя внешний вид бывшей блистательной блондинки шокирует. Лони призналась что моется раз в год, ночует, где придется, подбирает еду у мусорных баков, а свои немногочисленные (и честно сказать, неприглядные) пожитки возит с собой в тележке, украденной из супермаркета.
Недавно Лони Уиллисон снова запечатлели на улице. Увы, с каждым годом выглядит она все хуже. На фотографиях, просочившихся в сеть, звезду не узнать. Когда-то сиявший счастьем, очаровательный образ заменила беззубая улыбка. Модель опухшая, с синяками на лице, одета в грязную потрепанную одежду. Ей всего 40 лет — а по фото можно дать все 70.
Успех, известность и деньги — все это было на расстоянии вытянутой руки Лони Уиллисон. Она была кумиром миллионов и источником вдохновения для девушек со всего мира.
Однако, как это часто происходит в реальной жизни, слава и успех могут лишь на время осветить путь. Уиллисон столкнулась с личными трудностями и зависимостью, что в корне изменило ее жизнь. Вместо светских выходов и предложений от самых престижных модных агентств мира, она обратилась ко мраку подпольного мира.
Сможет ли она найти силы перестроить свою жизнь и вернуться на трон, с которого ее свергло время и обстоятельства? С каждым днем в это верится все меньше.