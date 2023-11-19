После доноса „Несчастный случай“ покинул легендарный спектакль „Квартета И“ „День радио“

„Вчера Кортнев мне рассказал, как исчез из спектакля „Несчастный случай“. На них написали донос. Перед „Квартетом И“ поставили ультиматум: либо убираете из спектаклей этих „врагов народа“, либо мы закрываем ваш театр. Теперь в „Дне радио“ музыкальные номера исполняют группа „Бобры“ и Павел Майков“, — заявил Козырев.

Похоже, что последний „День радио“ с „Несчастным случаем“ был сыгран 29 января 2023-го, а уже в феврале упоминания о группе с сайта пропали.

Михаил Козырев добавил, что после того, как он после начала полномасштабной войны в Украине уехал из России, его роль Михаила Натановича в спектакле „День радио“ передали Михаилу Полицеймако.

Алексей Кортнев выступал против вторжения войск РФ в Украину. Группа „Несчастный случай“ упоминалась в неофициальных списках „запрещенных артистов“, которые получили организаторы концертов в России. В феврале 2023 года концерт группы в Новосибирске сорвала полиция, Кортнева обвинили в оскорблении полицейского и назначили штраф 20 тысяч рублей (200 евро).

Представители театра „Квартет И“ после вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 года призвали „остановиться“, заявив, что „не хотят войны“. Однако пока его не запретили, а в этом году даже вышел очередной фильм „О чём говорят мужчины“.