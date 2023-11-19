После доноса „Несчастный случай“ покинул легендарный спектакль „Квартета И“ „День радио“(3)
Московский театр „Квартет И“ заменил в спектакле „День радио“ группу „Несчастный случай“ на группу „Бобры“. Об этом в фейсбуке сообщил журналист Михаил Козырев, который сослался на лидера „Несчастного случая“ Алексея Кортнева.
„Вчера Кортнев мне рассказал, как исчез из спектакля „Несчастный случай“. На них написали донос. Перед „Квартетом И“ поставили ультиматум: либо убираете из спектаклей этих „врагов народа“, либо мы закрываем ваш театр. Теперь в „Дне радио“ музыкальные номера исполняют группа „Бобры“ и Павел Майков“, — заявил Козырев.
Похоже, что последний „День радио“ с „Несчастным случаем“ был сыгран 29 января 2023-го, а уже в феврале упоминания о группе с сайта пропали.
Михаил Козырев добавил, что после того, как он после начала полномасштабной войны в Украине уехал из России, его роль Михаила Натановича в спектакле „День радио“ передали Михаилу Полицеймако.
Алексей Кортнев выступал против вторжения войск РФ в Украину. Группа „Несчастный случай“ упоминалась в неофициальных списках „запрещенных артистов“, которые получили организаторы концертов в России. В феврале 2023 года концерт группы в Новосибирске сорвала полиция, Кортнева обвинили в оскорблении полицейского и назначили штраф 20 тысяч рублей (200 евро).
Представители театра „Квартет И“ после вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 года призвали „остановиться“, заявив, что „не хотят войны“. Однако пока его не запретили, а в этом году даже вышел очередной фильм „О чём говорят мужчины“.