Начинается Неделя эстонской музыки
В понедельник, 20 ноября, стартует фестиваль „Неделя эстонской музыки“, который соберет на сценах Таллинна и Тарту 38 ярких эстонских исполнителей. За концертами можно будет следить не только на месте, но и в онлайн-режиме.
Фестиваль продлится с 20 по 25 ноября. Творения эстонских композиторов прозвучат в исполнении лучших музыкантов страны. Программа подготовлена в сотрудничестве Союза исполнителей Эстонии и Академии музыки и театра.
Как и в предыдущие годы, наряду с творчеством композиторов-классиков будут представлены произведения одного из наших выдающихся современников – в этом году им станет Рейн Раннап, отмечающий свое 70-летие. Почетное место на фестивале отведено и знаковым датам в истории музыки – отдельный концерт посвящен 150-летию со дня рождения Рудольфа Тобиаса. Еще два авторских концерта построены на произведениях классиков Эдуарда Оя и Мати Куульберга. Программа фестиваля охватывает временной период в 100 лет, демонстрируя широкий спектр эстонской классической музыки: от великих классиков до наших знаменитых современников.
На сценах Таллинна (зал EMTA) и Тарту (зал им. Тубина) выступят 38 видных эстонских исполнителей, в том числе Ханс Кристиан Аавик, Стен Хейноя, Арво Лейбур, Арете Керге, Йохан Рандвере, Аге Юурикас, Хейли Розин-Лейватегия, Индрек Вау, Теодор Синк, Мати Тури, Ирис Оя, Ауле Урб, Хейго Розин, струнные квартеты M4GNET, FourEst и Prezioso.
Подробнее: festival.interpreet.ee и eamt.ee