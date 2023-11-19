Начинается Неделя эстонской музыки

Как и в предыдущие годы, наряду с творчеством композиторов-классиков будут представлены произведения одного из наших выдающихся современников – в этом году им станет Рейн Раннап, отмечающий свое 70-летие. Почетное место на фестивале отведено и знаковым датам в истории музыки – отдельный концерт посвящен 150-летию со дня рождения Рудольфа Тобиаса. Еще два авторских концерта построены на произведениях классиков Эдуарда Оя и Мати Куульберга. Программа фестиваля охватывает временной период в 100 лет, демонстрируя широкий спектр эстонской классической музыки: от великих классиков до наших знаменитых современников.