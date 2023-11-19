Гуф „оскорбил чувства верующих“ и попал под уголовное дело

44-летний Алексей Долматов, известный как Гуф, выложил видеоролик молитвы священнослужителей под песню „Тем, кто с нами“. Подобные неоднозначные действия спровоцировали повышенный интерес стражей правопорядка к певцу.

За свой необдуманный поступок Гуф столкнулся с уголовным преследованием по статье 148 УК РФ „Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих“.

14 декабря у артиста ожидается концерт в Москве, но его проведение теперь тоже под угрозой. А вышеупомянутый трек забанят за пропаганду запрещенных веществ и оправдание преступного поведения.

Певца ничего не смущало до того момента, пока он не столкнулся со шквалом негативной реакции со стороны общественности. Возмущенные пользователи писали в личные сообщения и комментировали видеоролик. Исполнитель удалил видео через несколько часов, а также записал извинения в сторис своей социальной сети.

Гуф заявил, что он нашел видеоролик в Интернете, после чего залил к себе в сторис. По словам музыканта, он не монтировал видео и не накладывал свой голос, поскольку даже не умеет это делать. Певец подчеркнул, что не хотел никого обидеть или задеть чьих-либо чувств. Он сделал это по неосторожности.

Ситуация привлекла внимание „оскорблённых“ из центра „Сорок сороков“. Они обратились в Следственный комитет с требованием наказать Гуфа.