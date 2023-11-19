Шоубиз
19.11.2023, 13:11

ФОТО | Дома снова неспокойно: в семье Юри Ратаса пополнение!

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ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Политик Юри Ратас (Центристская партия) сообщил радостную новость в социальных сетях. В семье Ратаса появился новый четвероногий и пушистый друг.

Политик Юри Ратас сделал милый пост на своей странице в Facebook, где опубликовал симпатичную фотографию нового члена своей семьи. „Дома снова переполох - наш новый член семьи, Брауни“, - представил Ратас симпатичного пушистика своим подписчикам. На фотографии Ратас мило держит Брауни на коленях.

В семье Ратаса уже была собака. В августе Ратас сообщил о смерти многолетнего четвероногого друга своей семьи Хорре. Собака радовала семью Ратаса на протяжении девяти лет.

„Более девяти лет ты приносил нашей семье много радости и много любви. Ты был рядом со всеми нашими детьми, когда они росли, и заботился о них. Твой уход труден, невероятно труден... Пройдет время, и воспоминания будут искренними и радостными, ты всегда будешь нашим дорогим Хорреком“, - написал тогда Юри Ратас, добавив фотографию, на которой он гладит собаку.

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