ФОТО | Дома снова неспокойно: в семье Юри Ратаса пополнение!

Политик Юри Ратас сделал милый пост на своей странице в Facebook, где опубликовал симпатичную фотографию нового члена своей семьи. „Дома снова переполох - наш новый член семьи, Брауни“, - представил Ратас симпатичного пушистика своим подписчикам. На фотографии Ратас мило держит Брауни на коленях.

„Более девяти лет ты приносил нашей семье много радости и много любви. Ты был рядом со всеми нашими детьми, когда они росли, и заботился о них. Твой уход труден, невероятно труден... Пройдет время, и воспоминания будут искренними и радостными, ты всегда будешь нашим дорогим Хорреком“, - написал тогда Юри Ратас, добавив фотографию, на которой он гладит собаку.