Умер актер сериалов „Убойная сила“ и „Улицы разбитых фонарей“ Иосиф Кошелевич

Иосиф Кошелевич появился на свет 20 августа 1949 года. В 1973-м он получил образование в Высшем театральном училище им. Щепкина.

На экране Кошелевич впервые появился в начале 70-х. В его актерском арсенале такие известные картины и сериалы, как „Комедия строгого режима“, „Улицы разбитых фонарей“, „Убойная сила“, „Империя под ударом“, „Брежнев“, „Опера“, „Невский“, „Линейный“ и многие другие.