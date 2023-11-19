Кино
19.11.2023, 14:36

Умер актер сериалов „Убойная сила“ и „Улицы разбитых фонарей“ Иосиф Кошелевич

 
Иосиф Кошелевич
Иосиф Кошелевич
ФОТО: Kino-teatr

В Санкт-Петербурге умер Иосиф Кошелевич, известный зрителям по сериалам „Улицы разбитых фонарей“ и „Убойная сила“. Актеру было 74 года. Детали о причинах смерти на данный момент не разглашаются.

Иосиф Кошелевич появился на свет 20 августа 1949 года. В 1973-м он получил образование в Высшем театральном училище им. Щепкина.

На экране Кошелевич впервые появился в начале 70-х. В его актерском арсенале такие известные картины и сериалы, как „Комедия строгого режима“, „Улицы разбитых фонарей“, „Убойная сила“, „Империя под ударом“, „Брежнев“, „Опера“, „Невский“, „Линейный“ и многие другие.

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