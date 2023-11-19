Залил кровью кровать: муж перепугал Екатерину Волкову

Екатерина Волкова рассказала, что ее муж едва не стал жертвой роковой случайности. За день до получения травмы Андрей Карпов был у стоматолога и удалил зуб мудрости. Актриса предполагает, что именно действия врача стали причиной сильной слабости.

„Видимо, слишком много обезболивающего закололи, это вечером уже было. Так получилось, что он лег спать, а утром встал, видимо резко, и потерял сознание. Я просыпаюсь от грохота. Захожу в ванну, а он сидит…“ — делится поделилась Волкова на Youtube-канале „Света вокруг света“.

Муж объяснил, что потерял сознание, но уже пришел в норму. Екатерина помогла Андрею добраться до кровати и уложила отдохнуть, однако через несколько минут заметила: постельное белье приобрело совершенно другой окрас.

„Он лежит и вытирается. Я понимаю, что наша кипенно-белая кровать красная. Андрей распорол себе подбородок. Благо, у нас прекрасная соседка“, — вспоминает звезда.

По словам Екатерины, на одной лестничной площадке с ними живет врач, которая осмотрела пострадавшего и заключила — нужно ехать в больницу, накладывать швы. Утром выходного дня артистка с мужем отправились в платную клинику. „Когда назвали сумму, он сказал: „Да ну на фиг, я поехал“, — смеется звезда российских сериалов.

Ей все-таки удалось уговорить супруга заплатить нужную сумму, а не терять время в районной травматологии, отсиживая очередь вместе с другими пострадавшими. Сейчас с мужчиной все в порядке: раны затягиваются, а борода скрывает следы неудачного падения.