ГАЛЕРЕЯ | Зрители вернулись в кинотеатры? Такие показатели последний раз были еще до пандемии

Зрители вернулись в кинотеатры – именно так можно подвести итоги 27-го кинофестиваля „Темные ночи“. Директор PÖFF Тийна Локк поблагодарила собравшихся за доверие. „Это убедительно доказывает, что люди обращаются к культуре и искусству как к ориентиру в трудные времена“, – сказала она.

Главный приз фестиваля – 20 000 евро – получил фильм „Искупление “ итальянского режиссера Эммы Данте.

В фильме режиссера, которая является также актрисой, драматургом и театральным режиссером, три проститутки, живущие в деревне изгоев, совместно воспитывают слабоумного Артуро, мать которого – их коллега – умерла во время родов. Это радостная дань уважения женщинам – их вечной любви и оптимизму.

„Мощный фильм о том, как оставаться поддерживающим и, прежде всего, человечным в маргинализированной среде. Прекрасно поставлено, снято и сыграно“, – подытожило жюри, работу которого возглавляла датская актриса Трине Дюрхольм.Симоне Замбелли, исполнитель главной роли в фильме, также получил награду в категории „Лучшая мужская роль“ за роль Артуро.

Приз за лучшую режиссуру достался Испании. Мануэль Мартин Куэнка получил его за „Любовь Андреа “ . В этом трогательном фильме 15-летняя Андреа тоскует по любви отца, которую она потеряла из-за развода родителей. Сценаристы фильма Мануэль Мартин Куэнка и Лола Майо также были удостоены награды за лучший сценарий.

Всего в основной конкурсной программе участвовало 20 фильмов.

Лучшим дебютным фильмом стал фильм новозеландского режиссера Лорен Тейлор „Перевернутая луна “ , в котором персонажи жаждут эмоциональной связи на фоне потрясающих пейзажей и суровых пригородов.

Жюри также отметило фильм Ээвы Мяги „Мо мамма “ , назвав его „настоящей жемчужиной кино, очень тонко затрагивающей взаимоотношения трех поколений женщин, сочетающей в себе разные жанры кинематографа, экспериментальный и консервативный подход“.

Звание лучшего фильма стран Балтии завоевал фильм Анны Хинтс „ Сестринство бани по-черному “ .