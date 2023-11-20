Кино
20.11.2023, 11:01

ГАЛЕРЕЯ | Зрители вернулись в кинотеатры? Такие показатели последний раз были еще до пандемии

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PÖFF lõpupeo disko
PÖFF lõpupeo disko
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Окончательных цифр по зрителям пока нет, поскольку до конца фестиваля остался еще один день, но уже сейчас можно сказать, что в последний раз такое большое количество людей посещало PÖFF за год до пандемии коронавируса.

Зрители вернулись в кинотеатры – именно так можно подвести итоги 27-го кинофестиваля „Темные ночи“. Директор PÖFF Тийна Локк поблагодарила собравшихся за доверие. „Это убедительно доказывает, что люди обращаются к культуре и искусству как к ориентиру в трудные времена“, – сказала она.

Главный приз фестиваля – 20 000 евро – получил фильм „Искуплениеитальянского режиссера Эммы Данте.

В фильме режиссера, которая является также актрисой, драматургом и театральным режиссером, три проститутки, живущие в деревне изгоев, совместно воспитывают слабоумного Артуро, мать которого – их коллега – умерла во время родов. Это радостная дань уважения женщинам – их вечной любви и оптимизму.

„Мощный фильм о том, как оставаться поддерживающим и, прежде всего, человечным в маргинализированной среде. Прекрасно поставлено, снято и сыграно“, – подытожило жюри, работу которого возглавляла датская актриса Трине Дюрхольм.Симоне Замбелли, исполнитель главной роли в фильме, также получил награду в категории „Лучшая мужская роль“ за роль Артуро.

Приз за лучшую режиссуру достался Испании. Мануэль Мартин Куэнка получил его за „Любовь Андреа. В этом трогательном фильме 15-летняя Андреа тоскует по любви отца, которую она потеряла из-за развода родителей. Сценаристы фильма Мануэль Мартин Куэнка и Лола Майо также были удостоены награды за лучший сценарий.

Всего в основной конкурсной программе участвовало 20 фильмов.

Лучшим дебютным фильмом стал фильм новозеландского режиссера Лорен Тейлор „Перевернутая луна, в котором персонажи жаждут эмоциональной связи на фоне потрясающих пейзажей и суровых пригородов.

Жюри также отметило фильм Ээвы Мяги „Мо мамма, назвав его „настоящей жемчужиной кино, очень тонко затрагивающей взаимоотношения трех поколений женщин, сочетающей в себе разные жанры кинематографа, экспериментальный и консервативный подход“.

Звание лучшего фильма стран Балтии завоевал фильм Анны Хинтс Сестринство бани по-черному.

Лучшим фильмом конкурсной программы „Выбор критиков“ стал Земля, остановившая ветер казахстанского режиссера Ардака Амиркулова – отважный казах Жупар и двое его детей отправляются в опасное путешествие по бескрайним степям, спасаясь от голода, вызванного коллективизацией и унесшего в 1930-е годы жизни более миллиона казахов.

Лучшим фильмом конкурсной программы „Бунтари не без причины“ жюри признало „Пять с половиной любовных историй в вильнюсской квартирелитовского режиссера Томаса Венгриса – в этой романтической драме новая история любви, ненависти, надежды и чувство вины разворачивается между стенами квартиры Airbnb с каждым новым жильцом.Приз зрительских симпатий получил „Еще один раз Боаза Якина, сделавшего себе имя в Голливуде. В этом сюрреалистическом фильме, сочетающем в себе танец, рэп и музыку, открывается волшебная дверь в коридор загробного мира, где уличный танцор ДеРэй ищет новые шансы в своих несчастливых отношениях с поэтессой Наимой.

Все фильмы-победители можно будет увидеть на большом экране в воскресенье.

В субботу вечером в концертном зале Alexela состоялась официальная церемония закрытия кинофестиваля „Темные ночи“.

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