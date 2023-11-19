Азиза, оставаясь замужем за итальянцем, нашла себе кавалера на 30 лет моложе

Очень скоро в семье начались проблемы, и Лортэ, не найдя ничего лучше, уехал в Италию. Уже целый год они живут порознь, и, по сути, можно сказать, что знаменитость рассталась с мужем.

„Мне просто не хочется заниматься бюрократией и бегать с бумажками. Но я не чувствую себя женой декабриста и продолжаю жить и радоваться. Я понимаю, что по-настоящему не была влюблена. Мне просто льстили его ухаживания, льстило это предложение. Он действительно красивый, интеллигентный, воспитанный, сексуальный мужчина, — говорит теперь Азиза.

Певица достаточно быстро пришла в себя после расставания и решила наладить личную жизнь. Она не отказывает себе в удовольствии встречаться с разными кавалерами. У меня есть человек, который… не из Италии. У нас с ним разница 30 лет“, — шокировала публику Азиза.

Кто же стал счастливым избранником певицы? Как они познакомились и сколько времени вместе? На эти вопросы пока нет ответов. Но сама Азиза буквально светится от счастья и считает, что на этот раз ее роман может вылиться во что-то серьезное.

Отметим, что Азиза уже много лет мечтает о том, чтобы в ее жизни появился ребенок. Вступив в брак с Алессандро, певица даже обращалась к своим сестрам, чтобы кто-то из них стал суррогатной матерью и выносил малыша от её законного мужа. Она даже предлагала крупную сумму денег за это, но никто не согласился. „Наверное, это к лучшему“, — резюмировала Азиза.