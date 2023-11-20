„Держали в заточении без еды“: Рената Литвинова испугала поклонников свежими фото(3)
Рената Литвинова всегда говорила, что ради стройной фигуры готова голодать и питаться чуть ли не воздухом. Но поклонники уже начинают бить тревогу, потому что последние фото актрисы уже не восхищают, а пугают.
Свежая фотосессия вызвала кучу комментариев, в которых Ренату просят остановиться и уже начать есть. „Вид, как будто бы держали в заточении без еды долгое время. Изнеможенная и безжизненная. Грустное фото“, „Ну уже слишком, что там с внутренними органами? После блокады люди восстанавливались долго, а тут… все ж таки должна быть золотая середина“, Очень люблю Ренату, но анорексии все возрасты покорны“, „Будто в кадр попала смерть с ее оголяющими последние желания мыслями“, „Можете начинать кушать“, — такие сообщения оставили поклонники под снимками Ренаты.
Примечательно, что среди пары-тройки восторженных комментариев было послание от Екатерины Варнавы. „Какая же красота“, — прокомментировала та внешность Литвиновой. И, конечно, тут же досталось самой Варнаве. „Селебы, это у вас там воздушно-капельным путем передается что ли? — накинулись уже на Екатерину. — Или это челендж какой, кого раньше не станет видно за удочкой?“.