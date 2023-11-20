„На год хватит, а дальше посмотрим“: Панин рассказал о доходах после эмиграции

Актер Алексей Панин уже давно живет в Испании, а не так давно похвастался, что переехал в США. Поскольку проектов у Алексея не много, поклонники удивляются: а на какие деньги он живет после эмиграции?

Оказывается, на данный момент он живет на деньги, полученные за продажу квартиры в Москве. Раньше актер очень неплохо зарабатывал, поэтому смог приобрести хорошее жилье. Но после начала войны в Украине он окончательно осел в Испании и решил избавиться от московских квадратных метров. Даже несмотря на подешевевший рубль, квартиру удалось продать за хорошие деньги.

„В Москве у меня осталась квартира, которую хотели продавать. И вот приехал мой товарищ один, говорит: „А что она стоит? Ты возвращаться не собираешься — продавай“, — рассказал Панин в эфире YouTube-шоу „А поговорить?“ с Ириной Шихман. — Потом началась мобилизация, а после евро с долларом подскочили. Я тогда думал: „За сколько мы ее продадим?“ Но в итоге продали“.

По признанию Панину, ему удалось избавиться от московской квартиры незадолго до того, как на него завели уголовное дело. „Тут я уже порадовался, что если бы неделей позже — мы бы все потеряли, а так деньги успели вывести“, — говорит Панин.

Эти средства он вложил в испанскую недвижимость и получает сейчас пассивный доход. Но понятно, что эти деньги не сравнятся с теми суммами, которые он получал на пике своей карьеры. Поэтому страх остаться без средств его преследует постоянно.

„Ничего мы не рассчитываем. Я всегда боюсь, что денег мало, а потом думаю: ’Что-то надо сейчас — нет. Деньги есть — есть. На год хватит? А дальше посмотрим“, — признается Панин.