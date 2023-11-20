Егор Крид подал в суд на борца за „чистый“ Интернет Екатерину Мизулину, которая назвала его мошенником

Артист подал иск не только против Екатерины Мизулиной, но и к ассоциации, которую она возглавляет. Дело ещё не принято к производству, а размер материальных претензий остается неизвестным.

Мизулина заявляла о блокировке аккаунтов ряда крупных стримеров на площадке Twitch: в их число вошел и Крид. При этом борец за „чистый Интернет“ назвала Егора „главным скамером России“. Это слово в переводе с английского значит „мошенник“.

Крид не впервые обращается в суд. Недавно он выиграл иск у telegram-канала, авторы которого утверждали, что Крида скоро проверят на предмет уклонения от налогов. Мизулина, впрочем, фигура сейчас более крупная, и попытки с ней поссориться ведут к серьёзным последствиям, даже если вины у спорящего никакой нет.