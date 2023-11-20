Шоубиз
20.11.2023, 10:30

В России объявили в розыск украинскую певицу, победительницу Евровидения Джамалу

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Джамала
Джамала
ФОТО: Youtube

МВД РФ объявило в розыск украинскую певицу крымскотатарского происхождения Сусану Джамаладинову, известную как Джамала, сообщает „Медиазона“ со ссылкой на данные из базы ведомства.

В розыскной базе не указывается, по какой статье УК заведено дело. По данным издания, певицу обвиняют в распространении „фейков“ о российской армии, а в розыске она находится с середины октября 2023 года. В ноябре Джамала была заочно арестована российским судом, пишет „Медиазона“.

В 2016 году Джамала, представлявшая Украину, победила в конкурсе „Евровидение“ с песней „1944“ о депортации крымских татар. Певица последовательно публично осуждает российскую аннексию Крыма.

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