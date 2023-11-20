В России объявили в розыск украинскую певицу, победительницу Евровидения Джамалу

В розыскной базе не указывается, по какой статье УК заведено дело. По данным издания, певицу обвиняют в распространении „фейков“ о российской армии, а в розыске она находится с середины октября 2023 года. В ноябре Джамала была заочно арестована российским судом, пишет „Медиазона“.