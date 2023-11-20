Почему дочь Юрия Яковлева не может простить отца даже после его смерти

Юрий Яковлев ушел от первой жены, врача Киры Мачульской, за два месяца до рождения дочери. С раннего возраста будущую актрису воспитывал отчим, журналист-международник Николай Иванов. Исполнитель роли Ипполита в фильме „Ирония судьбы, или С легким паром!“ попытался наладить отношения с дочерью только когда она уже выросла.

При этом Юрий Васильевич не одобрил выбор дочерью актерской профессии. Он поинтересовался у нее, неужели она хочет стать плохой актрисой. На это Алена ответила, что хочет стать актрисой хорошей.

„История помощи — это вообще не про него. Абсолютно. Ко мне он пришел, когда я была уже на третьем курсе. Алла Александровна Казанская, мой педагог, тогда сказала ему: „Ну, ты уже совесть имей, приди уже, наконец““, — поделилась Яковлева.

Общение с отцом никогда не было искренним. „Он вел себя отстраненно, не помогал“, — заявила Алена. При этом самые теплые отношения у актера сложились с сыном от третьего брака. А у его дочери осталась травма на всю жизнь. „Я была маленьким ребенком и не понимала. У меня были мама и бабушка. Трагедия заключается в том, что я пришла в этот мир уже с недоверием к мужскому полу. Потому что меня обманули, когда я еще не родилась“, — пояснила Яковлева.