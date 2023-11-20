ВИДЕО | Две песни „Агаты Кристи“ признали пропагандой наркотиков спустя четверть века после их написания

„Почти тридцать лет награда искала героя! ’’Моряк’’ и ’’Опиум для никого’’ наконец признали пропагандой“, — процитировал Чернин Глеба Самойлова. Музыкант добавил, что соответствующая „грамота от милиционеров“ была ему вручена перед концертом.

Группа „Агата Кристи“ распалась в 2008 году, но музыканты продолжают по отдельности исполнять песни из репертуара на своих концертах. Более того: братьев Самойловых разделила политика: Вадим сотрудничает с властями РФ и поддерживает войну, Глеб занимает противоположную сторону.

Песня „Опиум для никого“ была написана в 1995 году, „Моряк“ — в 1996.