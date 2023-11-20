Рождественская красавица найдена! Елка прибудет на Ратушную площадь уже в четверг

Поиском подходящей рождественской ели для главной площади страны занялись еще в середине года, тогда администрация района Кесклинн объявила конкурс на поиск лучшего рождественского дерева. „Мы получили примерно 15 предложений, – сообщила Кюлли Аннус, ответственная за этот вопрос в районной управе, – однако найти подходящую ель среди заявок этого года не удалось. Мы просмотрели прошлогодние деревья и нашли подходящую“.

Кюлли также рассказала, что поиск подходящего рождественского дерева это очень сложно и ответственно, а также требует учитывать множество деталей: „Сложности поиска красивой елки заключается в том, что мы должны учитывать и доступ к ней, чтобы можно было подобраться с тяжелым большим краном и прицепом. Кроме того, многие из предлагаемых елей растут под углом - к сожалению, мы не можем выбрать такое дерево, так как для Ратушной площади необходима прямая ель.

Как люди не бывают на 100% симметричными, так и ель очень трудно найти на 100% идеальной. Южная сторона ели всегда имеет самые пышные и красивые ветви, а северная часто бывает более редкой или даже голой, без ветвей“, – рассказала Кюлли Аннус.

Ель на Ратушной площади появится в четверг, 23 ноября. Украшение начнется 27 ноября, а праздничное зажжение огней состоится в пятницу 1 декабря вместе с открытием рождественского рынка.