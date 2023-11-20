„Отставная певица“: Лоза раскритиковал Пугачеву

— У меня встречный вопрос: почему людей интересует, что говорит, думает или делает отставная певица? Пугачева 15 лет уже не поет. Я не знаю, почему ее так раскручивают. Мне это непонятно! О ней сейчас пишут больше, чем когда она пела, — рассказал в Лоза в беседе со СМИ.