Шоубиз
20.11.2023, 17:02

„Отставная певица“: Лоза раскритиковал Пугачеву

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Алла Пугачева
Алла Пугачева
ФОТО: ALEXANDER NATRUSKIN | Scanpix

Певец и композитор Юрий Лоза колко прокомментировал переезд Примадонны после того, как артистка опубликовала в Instagram обращение к своей аудитории.

— У меня встречный вопрос: почему людей интересует, что говорит, думает или делает отставная певица? Пугачева 15 лет уже не поет. Я не знаю, почему ее так раскручивают. Мне это непонятно! О ней сейчас пишут больше, чем когда она пела, — рассказал в Лоза в беседе со СМИ.

В начале ноября Алла Пугачева неожиданно вернулась в Россию. Ее появление всполошило общественность: одни радовались, а другие негодовали. Кто-то даже припомнил артистке слова о „рабах и холопах“. В ответ на это певица выложила эмоциональный пост в своем блоге.

Позднее Примадонна ответила тем, кто высказывал негатив в ее адрес, заявив, что сейчас ее судьбой управляет вселенная и на нее повлиять уже невозможно.

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