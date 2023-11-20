„Отставная певица“: Лоза раскритиковал Пугачеву

— У меня встречный вопрос: почему людей интересует, что говорит, думает или делает отставная певица? Пугачева 15 лет уже не поет. Я не знаю, почему ее так раскручивают. Мне это непонятно! О ней сейчас пишут больше, чем когда она пела, — рассказал в Лоза в беседе со СМИ.
В начале ноября Алла Пугачева неожиданно вернулась в Россию. Ее появление всполошило общественность: одни радовались, а другие негодовали. Кто-то даже припомнил артистке слова о „рабах и холопах“. В ответ на это певица выложила эмоциональный пост в своем блоге.
Позднее Примадонна ответила тем, кто высказывал негатив в ее адрес, заявив, что сейчас ее судьбой управляет вселенная и на нее повлиять уже невозможно.