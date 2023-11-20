Шакиру приговорили к трем годам тюрьмы (но разрешили остаться на свободе)

В итоге Шакира задолжала Испании 14,5 миллионов евро. Изначально прокуратура просила суд посадить звезду на восемь лет, а также обязать ее выплатить штраф в размере 23,8 млн евро. Но затем наказание смягчили из-за отсутствия у артистки криминального прошлого, а также учитывая ее согласие к сотрудничеству.

„Певицу приговорили к трем годам тюремного заключения, которое она не будет отбывать из-за отсутствия судимости, а также к уплате штрафа в размере более 7,3 миллиона евро. Шакира, признавшаяся в преступлении перед судом, не попадет в тюрьму“, — рассказал источник.

Сама артистка уже прокомментировала громкую историю, подчеркнув, что все эит разбирательства с налоговой изрядно вымотали ее.

„Я была готова предстать перед судом и отстаивать свою невиновность. Мои адвокаты были убеждены, что мы выиграем этот процесс. Однако после долгих лет борьбы я поняла следующее: у меня есть два варианта. Первый — продолжать бороться до конца, ставя под угрозу свое спокойствие и спокойствие своих детей, перестать сочинять песни, альбомы и гастролировать, не имея возможности наслаждаться своей карьерой и тем, что мне нравится. Второй — договориться, закрыть и оставить эту главу своей жизни позади. Я пришла к выводу, что победа — это не триумф, если ценой этого является то, что у тебя украли столько лет твоей жизни“, — посетовала 46-летняя исполнительница.

Также певица обратилась к властям Испании. По словам Шакиры, в законах страны есть некоторые пробелы, из-за которых, как показывает практика, страдают честные люди.

„Имеющуюся систему в стране необходимо пересмотреть для блага граждан. И я со своей стороны буду настаивать на том, чтобы это произошло. Есть много людей, у которых нет ресурсов, чтобы заплатить за хорошую защиту или даже заключить договор с адвокатом. Их жизнь может разрушиться из-за разногласий с казначейством, которые можно было бы разрешить в сфере, не связанной с уголовным преступлением“, — добавила она.