„Он еще будет моим фанатом“: Даня Милохин внезапно ответил пропагандисту Соловьеву

Недавно Соловьев снова разразился гневной тирадой в адрес блогера. „Даня Милохин вам наивный мальчик? Это он пел украинский гимн, когда они убивали наших людей. Нет, тебе в Россию путь заказан. Заказан тебе путь! Милый мальчик? Ты никто, а не милый мальчик! Развратили страну! Воспитали молодое поколение“, — раскричался ведущий.

21-летний блогер, который сейчас находится в Дубае, не смог молчать. Во время эфира он решил ответить на критику. „Этот тип… Я не знаю, как его зовут. Тип, который меня почему-то ненавидит. Не знаю, как его зовут. Я не знаю, с чего вообще… Скорее всего, ему просто говорят, что говорить. Не думаю, что у него на самом деле есть какая-то ненависть ко мне. Соловьев? Да, да! Это пример? Это пример России, детям?“ — задался Милохин риторическими вопросами.

На оскорбления оскорблениями Даня отвечать не стал и попытался обратить конфликт в шутку. „Много внимания уделять ему не хочется. Ребят, я вам покажу еще. Я стану огромным примером для многих детишек. И этот Соловьев… Не то чтобы я зол на него. Нет, честно, я не зол. У него своя работа. Он еще заведет канал, в котором будет делать фанфики и всякие эдиты про меня. Будет моим фанатом. Будет писать мне: „Передай, пожалуйста, моим дочкам привет“. А я передам, потому что я не злопамятный, честное слово. Соловьев, если ты захочешь привет дочкам, я даже передам, прикинь. Ты меня не расстраиваешь ни капли“.