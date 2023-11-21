Измены и шантаж порнороликом: Мэрилин Керро рассказала об абьюзивных отношениях с Шепсом

Александр Шепс и Мэрилин Керро приумножили свою популярность, когда из конкурентов превратились во влюбленных. Выиграв в 14-м сезоне, маг благородно предложил Синюю руку эстонской ведьме, однако той не нужна была подобная победа. Зато закончился финал страстным поцелуем пары, и в дальнейшем поклонники внимательно следили за продолжением лавстори.

Шепс рассказывал, что они с Мэри съехались, звучала и информация о помолвке. Вот только спустя два года экстрасенсы разбежались, а позднее рыжеволосая эстонка начала делиться с подписчиками своей версией истории: по ее словам, они с Сашей никогда не жили вместе, он отказывался даже ночевать в арендованной ведьмой квартире. На такой серьезный шаг, как свадьба, Александр не решался, вот, мол, Керро и завершила роман.

Скандальных подробностей становилось все больше: Мэри одолжила Саше два миллиона рублей (20 000 евро) на открытие магазина эзотерики в Самаре, и в итоге ей пришлось судиться за инвестицию. В дальнейшем эстонская ведьма уехала на родину, стала многодетной мамой и отказалась от светской жизни. На нее по-прежнему накидывались фанаты Шепса, так что пришлось раскрыть еще один секрет – мало того что Александр изменял Мэрилин, так еще и склонил ее к сексу втроем, а потом угрожал опубликовать интимное видео, если она будет много „открывать рот“.

У подписчиков были основания верить Мэри: в отличие от Шепса, она отказывалась от участия в телешоу за любые деньги, волновала ее лишь репутация. Кроме того, ведьма уверяла, что может подтвердить свои слова скринами переписок. „Мне не нужны деньги. У меня все есть. У меня спокойная жизнь, без камер, с моими детьми. Я вам все это рассказываю бесплатно. Мне нет смысла врать, — подчеркивала Керро. — Теперь я его в жизни видеть не хочу. Наверно, хотелось бы, чтобы он признал — но этого никогда не будет“.