Измены и шантаж порнороликом: Мэрилин Керро рассказала об абьюзивных отношениях с Шепсом(1)
Следить за поисками человека в багажнике или „Мистером Х“ зрителям, конечно, нравилось, однако отдельный интерес у публики вызывали служебные романы ведьм и магов на „Битве экстрасенсов“. Запала обычно хватало на пару лет, после чего пары распадались.
Александр Шепс и Мэрилин Керро приумножили свою популярность, когда из конкурентов превратились во влюбленных. Выиграв в 14-м сезоне, маг благородно предложил Синюю руку эстонской ведьме, однако той не нужна была подобная победа. Зато закончился финал страстным поцелуем пары, и в дальнейшем поклонники внимательно следили за продолжением лавстори.
Шепс рассказывал, что они с Мэри съехались, звучала и информация о помолвке. Вот только спустя два года экстрасенсы разбежались, а позднее рыжеволосая эстонка начала делиться с подписчиками своей версией истории: по ее словам, они с Сашей никогда не жили вместе, он отказывался даже ночевать в арендованной ведьмой квартире. На такой серьезный шаг, как свадьба, Александр не решался, вот, мол, Керро и завершила роман.
Скандальных подробностей становилось все больше: Мэри одолжила Саше два миллиона рублей (20 000 евро) на открытие магазина эзотерики в Самаре, и в итоге ей пришлось судиться за инвестицию. В дальнейшем эстонская ведьма уехала на родину, стала многодетной мамой и отказалась от светской жизни. На нее по-прежнему накидывались фанаты Шепса, так что пришлось раскрыть еще один секрет – мало того что Александр изменял Мэрилин, так еще и склонил ее к сексу втроем, а потом угрожал опубликовать интимное видео, если она будет много „открывать рот“.
У подписчиков были основания верить Мэри: в отличие от Шепса, она отказывалась от участия в телешоу за любые деньги, волновала ее лишь репутация. Кроме того, ведьма уверяла, что может подтвердить свои слова скринами переписок. „Мне не нужны деньги. У меня все есть. У меня спокойная жизнь, без камер, с моими детьми. Я вам все это рассказываю бесплатно. Мне нет смысла врать, — подчеркивала Керро. — Теперь я его в жизни видеть не хочу. Наверно, хотелось бы, чтобы он признал — но этого никогда не будет“.
Судя по рассказу Мэрилин, она попала в абьюзивные отношения, где ее использовали для пиара и личной выгоды. Однако Шепс остается кумиром девушек, и многие из них готовы на все, лишь бы завоевать сердце самарского экстрасенса.