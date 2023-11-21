Женщина увидела в телефоне случайные снимки малолетней дочери. Фотографии привели ее в ужас

Автор поста написала, что недавно ее дочь проснулась раньше нее и начала фотографировать себя. „Утром я взяла свой телефон и увидела снимки, которые были сделаны на обычную камеру смартфона. Моя дочь не умеет снимать блокировку, на снимках нет никаких фильтров“, — подчеркнула она.

Под постом один из пользователей отметил, что подобный снимок его ребенка, если бы он был родителем, травмировал бы его. „Я очень испугалась“, — ответила на комментарий автор публикации. „По фото видно, что ваша дочь находилась в темной комнате, что привело к цифровому шумоподавлению и длительному времени экспозиции. Я думаю, она нажала на кнопку в то время, как перемещала телефон, поэтому что-то из комнаты наложилось на ее лицо“, — попытался объяснить другой пользователь причину появления пятен на лице ребенка.