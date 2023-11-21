ФОТО | Сочные бедра и пресс с кубиками: фото новой „Мисс Вселенной“ без одежды завирусилось в сети

Завершился 72-й по счету конкурс „Мисс Вселенная — 2023“. Победу одержала 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа и не просто за красивые глазки. Ее фотография без одежды сведет с ума любого.

Самая привлекательная девушка в мире в социальных сетях опубликовала снимок с отдыха. Там не было профессиональных папарацции, так что все выглядело достаточно естественно и натурально.

Брюнетка явила миру свои формы в сексуальном купальнике. Сочные бедра и тонкая талия сразу же привлекли взор подписчиков, которые были от них в восторге.

„Какая красавица“, „Невероятно манкая и привлекательная фигура“, „Вот как должна выглядеть идеальная женщина“, „Прекрасна со всех сторон“, „Тоже мечтаю о такой же фигуре“, — написали поклонники в Сети.