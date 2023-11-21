„Сухая соломка на голове! Зато какая счастливая“: в Сети обсуждают свежее фото 74-летней Пугачевой без парика и макияжа

Алла Пугачева крайне редко дает интервью. На публике артистку чаще всего можно увидеть разве что в компании мужа — шоумена Максима Галкина. Примадонна охотно посещает бары, рестораны и увеселительные мероприятия, наслаждаясь тем, что она может оставаться инкогнито. Алла Борисовна прекрасно понимает, что за границей она может вести более свободный образ жизни, нежели на родине.

Ей, безусловно, нравится то, что окружающие — прохожие и праздные зеваки — ее в основной своей массе не узнают. Благодаря этому артистка стала чаще выбираться на люди. Микроблог шоумена Максима Галкина пестрит снимками Аллы Борисовны, на которых парочка позирует то в ресторанах, то на вечеринках, то на концертах.

Жена юмориста Максима Галкина — большая любительница накладных искусственных волос. Еще в молодости у Примадонны были густые пушистые волосы. С годами, как сама говорила Алла Борисовна, ее шевелюра поредела. Так, обращаясь к поклонникам и хейтерам, певица в очередной раз попросила их не считать волосы на ее голове. Вот что тогда говорила Пугачева.

„И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля — спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой уставший все равно звучит, если учесть, что полвека, несмотря на болезни, я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы. И ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат“, — заверила певица, дав отпор хейтерам.

Таким образом, артистка дала понять, что не жалуется ни на свое здоровье, ни на внешность. Хотя ранее Примадонна утверждала, что ей, конечно же, хочется выглядеть молодо рядом с мужем. К тому же для Аллы Борисовны было важно быть своим детям — двойняшкам Гарри и Лизе — мамой, а не бабушкой.

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