Мышцы усыхают: истощенная Волочкова в одном бикини показалась на людях

„С невероятной физической нагрузкой в подготовке к премьере нового шоу „Одержимость“ и практически отсутствием еды. Я еще похудела. Но силы вроде есть. Потому что я одержима творчеством. И это грандиозное шоу для меня — осуществление мечты моей жизни! Поэтому каждый прогон в радость. Зато легко мне и моим партнерам“,

Волочкова дала понять, что ее ничуть не смущает собственная излишняя худоба, но фолловеры с ней не согласились. Они уже давно бьют тревогу и призывают Анастасию начать нормально питаться, а не довольствоваться овощными супами, салатами и вареными яйцами. Танцовщице объясняют, что такими темпами она доведет себя до истощения и спровоцирует серьезные проблемы со здоровьем. Многие искренне не понимают, как у артистки еще хватает сил на выступления, но знающие люди подозревают, что Волочкова заменяет еду алкоголем — отсюда и ее высохшая фигура.

„К сожалению, спиртное „съедает“ мышцы... Противно, что столько людей вокруг нее, и никто не вытащит из этого, все только потешаются...“, „Дальше будет хуже, к сожалению. Мышцы усыхают“, „Вам надо взяться за ум! Подумать, прежде всего, о дочери!“, „Просто шок, но тело немолодое надо прикрывать уже“, „И волос-то не осталось на голове без питания. Куда еще худеть-то?“ — сокрушаются поклонники.