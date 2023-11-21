Отменить Путина, а не Пушкина. Актеры Театра Чехова в Латвии – против изъятия слова „русский“ из названия

В канун 140-летия театра его руководитель Дана Бйорк обратилась с просьбой к журналистам — корректно писать и сокращать название культурного учреждения. Длинная версия Рижский русский театр Михаила Чехова, короткая — Театр Чехова. Такие варианты, как „Русский театр“, „Рижский русский театр“ и „Русская драма“ признаны некорректными. В связи с этим возникло предположение, что слово „русский“ скоро и вовсе исчезнет из названия. Подобно тому как Литовский русский драмтеатр уже переименовали в Вильнюсский старый театр.

Незадолго до этого Дана Бйорк на прямой вопрос Delfi такую возможность отрицала — в русском варианте обновленной таблички театра слово „русский“ оставили. При этом сама директор перед каждым спектаклем ведет разъяснение, что никакого отношения к России театр не имеет, а ее агрессию в Украине осуждает.

Вопрос по поводу названия прозвучал и на дискуссии

Актер Александр Маликов, недавно сдавший экзамен на гражданство Латвии, считает, что слово „русский“ можно сохранить: „Проблема связана не с названием театра, а с тем, о чем и как его постановки говорят со зрителями. И надо понимать, что это русский театр, который находится именно в Латвии, в Риге и работает с говорящими на русском языке зрителями (их - большая часть) уже 140 лет“.

Актер Максим Бусел, который после 24 февраля бросил карьеру в России, согласен, что в этом вопросе важнее всего — контекст, а он в таких спектаклях как „Гамлет“, „В бальных туфельках по Сибирским снегам“ и последующих, совершенно определенный.

„Да, мы стали несколько экзотичны… — не отрицает актер. — Это не русский театр в понимании политики российского государства. И мы не виноваты, что оказались в таком историческом периоде. Один из его инструментов — изъять из общественного поля русский язык — я понимаю. Но это не то же самое, что изъять это слово из нашего названия. Это было бы нечестно. Надо отменять Путина, а не Пушкина. Мы лояльны во всех значениях. У нас есть субтитры на латышском и английском языках“.