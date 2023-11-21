ВИДЕО | Жители Ласнамяэ останутся без своих посылок? В Юмера вскрыли пакомат Omniva

На кадрах видно, как многие ячейки посылочного автомата вскрыты, а „начинка“ пакомата вывернута практически наизнанку: дверца открыта, провода торчат, виден весь внутренний механизм.

Однако, по запросу журналиста в компанию Omniva, ответ был неожиданным. Представитель компании сообщил, что произошедшее - часть плановой замены пакомата на новую модель. В ходе технических работ было решено вытащить все посылки из старого автомата и поместить их в безопасное место.

„Вчера состоялась замена посылочной машины в Ümera Maxima на пакомат более нового поколения.

Перед заменой посылочный аппарат был очищен от посылок. Это не было криминальным инцидентом, и ни одна посылка не пропала“, - успокоили в пресс-службе Omniva клиентов.