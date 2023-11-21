Сказал, что просто обнимет. Когда Эмилии было 13 лет, девочку изнасиловал сверстник

В то время Эмилия еще жила в Москве, хотя родилась и провела детство в Санкт-Петербурге. В Москве она оказалась потому, что ее мать полюбила другого мужчину, и они с отцом Эмилии развелись. В 2015 году семья переехала в Латвию.

Эта история рассказана в рамках кампании „Читай между строк“, начатую центром Dardedze, и напоминает родителям о том, что сексуальное насилие может произойти с любым ребенком, но мы все можем принять меры для снижения рисков. Чтобы предотвратить их, мы должны их распознавать и говорить о них. Эмилия убеждена, что чем больше мы будем говорить об этом, тем больше мы сможем защитить детей и подростков.