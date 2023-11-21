21.11.2023, 12:06
Сказал, что просто обнимет. Когда Эмилии было 13 лет, девочку изнасиловал сверстник
ФОТО: Erakogu
Эмилии Каретниковой было 13 лет, и она была влюблена в своего одноклассника Никиту, которому на тот момент было 15 лет. Они переписывались, Никита пригласил в гости. Эмилия пошла, потому что хотела с ним дружить — поговорить, посмотреть вместе фильмы. Но Никита имел в виду не такую невинную подростковую дружбу. Он сказал Эмилии, что просто обнимет ее, но потом повернул к себе спиной и изнасиловал.