Теперь официально: приезжавшая в Таллинн голливудская звезда Роберт Паттинсон впервые станет отцом

Британская актриса Сьюки Уотерхаус выступила в воскресенье на фестивале в Мексике в ярком мини-платье. „Сегодня я надела что-то блестящее, потому что подумала, что это может отвлечь вас от чего-то еще, что происходит“, — сказала она зрителям, указывая на свой небольшой животик.

Пара встречается уже почти пять лет. Слухи о беременности актрисы ходили уже давно, но теперь они подтвердились. Ребенок станет первым для Уотерхаус и Паттинсона.

Ранее 31-летняя актриса встречалась с актером Брэдли Купером, но их отношения не продлились долго. Паттинсон, напротив, имеет за плечами несколько романов и даже был помолвлен.