Теперь официально: приезжавшая в Таллинн голливудская звезда Роберт Паттинсон впервые станет отцом(1)
37-летний актер Роберт Паттинсон, наиболее известный по саге „Сумерки“ и фильмам о Бэтмене, станет отцом в следующем году. Возлюбленная мужчины Сьюки Уотерхаус объявила о своей беременности во время выступления на фестивале в Мексике, пишет Page Six.
Британская актриса Сьюки Уотерхаус выступила в воскресенье на фестивале в Мексике в ярком мини-платье. „Сегодня я надела что-то блестящее, потому что подумала, что это может отвлечь вас от чего-то еще, что происходит“, — сказала она зрителям, указывая на свой небольшой животик.
Пара встречается уже почти пять лет. Слухи о беременности актрисы ходили уже давно, но теперь они подтвердились. Ребенок станет первым для Уотерхаус и Паттинсона.
Ранее 31-летняя актриса встречалась с актером Брэдли Купером, но их отношения не продлились долго. Паттинсон, напротив, имеет за плечами несколько романов и даже был помолвлен.