В Германии отменили концерт лидера Rammstein

Шоу лидера группы Rammstein в местном ледовом дворце должно было пройти 18 ноября.

„Всем ответственным лицам известно, что многие гости уже давно радовались предстоящему концерту, и поэтому им понятно, как сильно разочарованы люди этим отказом. Город Кассель с большим удовольствием разрешил бы этот концерт“, — выразили сожаление власти города.

По данным немецких СМИ, отмена не связана ни с обвинениями музыканта в сексуальных домогательствах, ни с протестами против его выступлений. Отмену концерта власти города объяснили недостающим разрешением на обустройство не предназначенного для концертов стадиона, которое организаторы не успели предоставить в нужные сроки.

При этом, рассказали организаторы концерта, они были готовы предоставить недостающие документы, однако город не был в состоянии обработать их к дате проведения концерта.