В Германии отменили концерт лидера Rammstein
Концерт немецкого исполнителя Тилля Линдемана отменили в Касселе (Германия). Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на объявление городской администрации.
Шоу лидера группы Rammstein в местном ледовом дворце должно было пройти 18 ноября.
„Всем ответственным лицам известно, что многие гости уже давно радовались предстоящему концерту, и поэтому им понятно, как сильно разочарованы люди этим отказом. Город Кассель с большим удовольствием разрешил бы этот концерт“, — выразили сожаление власти города.
По данным немецких СМИ, отмена не связана ни с обвинениями музыканта в сексуальных домогательствах, ни с протестами против его выступлений. Отмену концерта власти города объяснили недостающим разрешением на обустройство не предназначенного для концертов стадиона, которое организаторы не успели предоставить в нужные сроки.
При этом, рассказали организаторы концерта, они были готовы предоставить недостающие документы, однако город не был в состоянии обработать их к дате проведения концерта.