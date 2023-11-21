Деликатесы, напитки и уникальные подарки: в субботу пройдет международный рождественский базар(1)
Таллиннский международный женский клуб (IWCT) в 18 раз организует рождественский базар International Christmas Bazaar, который пройдет в Таллинне в центре Т1 в субботу, 25 ноября 2023 года. В мероприятии, доходы от которого пойдут на благотворительность, примут участие около двадцати стран.
Впервые Рождественский базар откроет супруга Президента Республики Сирье Карис, которая поможет создать праздничное настроение всем участникам. Мероприятие на втором этаже центра Т1 начнется 25 ноября в 11:00 и продлится до 16:00.
Международный рождественский базар – это давняя традиция, объединяющая посольства, международные сообщества и посетителей со всего мира. Посольствами или организациями здесь представлены Австрия, Азербайджан, Бразилия, Грузия, Китай, Ирландия, Казахстан, Греция, Литва, Молдова, Польша, Франция, Германия, Таиланд, Турция, Украина, Великобритания, Венгрия и США. Представлены также Подразделение по интеграции сил НАТО (Nato NFIU) и расположенное в Таллинне ИТ-агентство Европейского союза EU-Lisa, а также три международные школы: Tallinn European School, International School of Estonia и International School of Tallinn.
Здесь вас ждет богатый выбор деликатесов, напитков и уникальных подарков. Посетители рождественского базара также смогут принять участие в увлекательных розыгрышах призов, а дети – мастерить поделки в специальном уголке.
Мероприятие откроет Сирье Карис, которая посвятила себя заботе о благополучии и психическом здоровье детей и молодежи, подчеркивая важность поддержки благотворительных инициатив. Все доходы от рождественского базара будут переданы эстонским благотворительным организациям, в том числе Детской деревне SOS, патроном которой является Сирье Карис.
“Для нас большая честь приветствовать госпожу Сирье Карис, которая откроет 18 международный рождественский базар. Ее приверженность благополучию детей идеально соответствует духу нашего мероприятия, поскольку доходами от проведения базара мы поддерживаем различные благотворительные организации Эстонии“, - сказала президент Таллиннского международного женского клуба Софи Восвинкель.
“Мы рады приветствовать в Т1 организованный Таллиннским международным женским клубом рождественский базар. Праздничное настроение и выбор товаров со всего мира создадут в Т1 неповторимую и радостную атмосферу. Команда центра рада принять это любимое всеми мероприятие и предложить тепло и гостеприимство центра сообществу, которое встречается здесь и наслаждается благотворительной ярмаркой“, - добавил исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.
Основанный в 1993 году Таллиннский международный женский клуб (IWCT) своими ежегодными рождественскими базарами активно оказывает помощь множеству сообществ. Базары позволили собрать свыше 375 000 евро, которые пошли на поддержку деятельности более двух десятков благотворительных организаций Эстонии. Основной упор IWCT делает на поддержку эстонских благотворительных организаций, оказывающих помощь женщинам и детям. В 2022 году среди получателей поддержки были Эстонское объединение детских деревень SOS, Социальный центр церкви Пеэтели, Хайбаский детский дом, расположенный в столичном районе Копли Детский центр „Tähetorn“ и другие.
Международный рождественский базар открыт для всех желающих. Вход бесплатный.