Деликатесы, напитки и уникальные подарки: в субботу пройдет международный рождественский базар

Впервые Рождественский базар откроет супруга Президента Республики Сирье Карис, которая поможет создать праздничное настроение всем участникам. Мероприятие на втором этаже центра Т1 начнется 25 ноября в 11:00 и продлится до 16:00.

Международный рождественский базар – это давняя традиция, объединяющая посольства, международные сообщества и посетителей со всего мира. Посольствами или организациями здесь представлены Австрия, Азербайджан, Бразилия, Грузия, Китай, Ирландия, Казахстан, Греция, Литва, Молдова, Польша, Франция, Германия, Таиланд, Турция, Украина, Великобритания, Венгрия и США. Представлены также Подразделение по интеграции сил НАТО (Nato NFIU) и расположенное в Таллинне ИТ-агентство Европейского союза EU-Lisa, а также три международные школы: Tallinn European School, International School of Estonia и International School of Tallinn.

Здесь вас ждет богатый выбор деликатесов, напитков и уникальных подарков. Посетители рождественского базара также смогут принять участие в увлекательных розыгрышах призов, а дети – мастерить поделки в специальном уголке.

Мероприятие откроет Сирье Карис, которая посвятила себя заботе о благополучии и психическом здоровье детей и молодежи, подчеркивая важность поддержки благотворительных инициатив. Все доходы от рождественского базара будут переданы эстонским благотворительным организациям, в том числе Детской деревне SOS, патроном которой является Сирье Карис.

“Для нас большая честь приветствовать госпожу Сирье Карис, которая откроет 18 международный рождественский базар. Ее приверженность благополучию детей идеально соответствует духу нашего мероприятия, поскольку доходами от проведения базара мы поддерживаем различные благотворительные организации Эстонии“, - сказала президент Таллиннского международного женского клуба Софи Восвинкель.