Эти сгустки скупают за круглые суммы: находка стоимостью 72 тысячи долларов вызвала конфликт между семьями

Две семьи не могут договориться, кто из них нашел амбру — редкое вещество, которое вырабатывается в желудочно-кишечном тракте кашалотов. Его сгустки скупают за крупные суммы: иногда стоимость достигает 40 тысяч долларов за килограмм. Цена 1,8 килограмма амбры может составлять до 72 тысяч долларов.

Первоначально утверждалось, что редкое вещество заметил на пляже ребенок. Его фотография с находкой действительно появилось в соцсетях первой. Затем некая женщина заявила, что амбру отыскала она, а фотография мальчика была сделана, когда он гостил у нее. После этого в спор вступил отец ребенка. Он пожаловался, что женщина отобрала у его сына амбру и обратился в полицию.

В полиции не нашли в произошедшем состава преступления и решили не начинать расследование. Мужчине посоветовали подать судебный иск.

Ранее сообщалось, что бедные йеменские рыбаки обнаружили в брюхе мертвого кита десятки килограммов амбры. Они утверждали, что получили несколько предложений от бизнесменов из различных стран Персидского залива, желающих купить находку.