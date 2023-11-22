Галкину и другим иноагентам могут закрыть въезд в Россию(9)
Артистов, уехавших из России после начала войны в Украине, могут наказать за их действия. Правда, не все, а лишь те, кто нелестно отзывался о стране и попал в реестр иноагентов. Таких за последний год набралось немало — Максим Галкин, Алишер Моргенштерн, Юрий Дудь, Андрей Макаревич и другие известные личности.
Юрист Виталий Бородин считает, что всем иноагентам нужно закрыть въезд в Россию, чтобы они не могли зарабатывать в стране. Но сначала необходимо внести поправки в закон „О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием“. Соответствующее обращение уже отправлено председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, передает Telegram-канал SHOT.
Добавим, по данным на 21 ноября 2023 года в реестр иноагентов внесено более 700 физических лиц и организаций.