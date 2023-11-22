„Очень скучаю по папе“: дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала о своих страданиях

68-летний Брюс Уиллис борется с тяжелым заболеванием. У звезды „Крепкого орешка“ лобно-височная деменция. К сожалению, болезнь прогрессирует. Актера во всем поддерживают семья и друзья. Старшая дочь артиста от Деми Мур Румер Уиллис призналась, что тоскует по беззаботным и счастливым временам, когда ее отец был здоровым и сильным.