„Очень скучаю по папе“: дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала о своих страданиях
68-летний Брюс Уиллис борется с тяжелым заболеванием. У звезды „Крепкого орешка“ лобно-височная деменция. К сожалению, болезнь прогрессирует. Актера во всем поддерживают семья и друзья. Старшая дочь артиста от Деми Мур Румер Уиллис призналась, что тоскует по беззаботным и счастливым временам, когда ее отец был здоровым и сильным.
В личном микроблоге девушка опубликовала архивное фото с молодым улыбающимся родителем. На нем маленькая Румер сидит на руках Брюса Уиллиса. „Очень скучаю по папе сегодня“, — подписала снимок 35-летняя наследница звезды Голливуда.
Поклонники звездой семьи прокомментировали трогательный кадр. Они написали, что у актрисы — „настоящий папа: добрый, сильный, надежный“, и ей очень повезло. К слову, в апреле этого года Румер сама впервые стала матерью. Она родила дочь Луэтту от бойфренда Дерека Ричарда Томаса.