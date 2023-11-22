Травмы на виражах. Би-би-си прекращает производство Top Gear из-за аварии на съемках

„Мы знаем, что прекращение выпуска передачи станет печальной новостью для ее поклонников, но считаем, что поступили правильно, — говорится в заявлении корпорации. — При этом вся остальная деятельность Top Gear, включая международные и цифровые форматы, журналы и лицензирование, затронута не будет“.

Бывший капитан сборной Англии по крикету, Эндрю Флинтофф, больше известный в Великобритании как „Фредди“, присоединился к команде Top Gear в 2019 году вместе с Пэдди Макгиннесом и Крисом Харрисом. Шоу с их участием было очень популярным, и последние серии смотрело около 4,5 млн зрителей.

Однако съемки были поставлены на паузу после декабрьской аварии, которая произошла во время съемок одного из трюков.

Ее подробности не разглашались, но в прессу просочилась информация о том, что Флинтофф получил серьезные травмы лица и челюсти. Газета Sun даже писала, что его машина перевернулась, хотя скорость в тот момент не превышала 30 км. ч.

Первые фотографии Фредди после аварии появились лишь в сентябре, и даже через 9 месяцев по шрамам на лице можно было судить о тяжести полученных им травм.

В октябре его адвокаты рассказали газете Sun, что он все еще не пришел в себя, а недавно ведущий договорился с Би-би-си о выплате ему компенсации в размере 9 млн фунтов стерлингов (около 12 млн долларов).

Звездная передача

Последние два десятилетия передача Top Gear была одной из самых популярных на Би-би-си - в первую очередь благодаря звездным ведущим.

Но успеху сопутствовали и постоянные скандалы, порой очень громкие. А также аварии, без которых трудно представить себе программу, связанную с большим числом автомобильных трюков и ездой на высоких скоростях.

В нынешнем виде шоу начало свое существование в 2002 году, хотя эта телепрограмма выходила с 1977 года (до этого, в 1960-х - 1970-х, на радио Би-би-си существовало шоу с таким же названием, но оно было посвящено не автомобилям, а музыке).

Авторами нового формата по праву считаются продюсер Энди Уильямс и ведущий Джереми Кларксон.