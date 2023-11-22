Травмы на виражах. Би-би-си прекращает производство Top Gear из-за аварии на съемках
Би-би-си приняла решение на неопределенный срок прекратить производство своего знаменитого автомобильного шоу Top Gear. Причиной такого решения стала серьезная травма, которую получил на съемках в декабре прошлого года один из ее ведущих Фредди Флинтофф.
„Мы знаем, что прекращение выпуска передачи станет печальной новостью для ее поклонников, но считаем, что поступили правильно, — говорится в заявлении корпорации. — При этом вся остальная деятельность Top Gear, включая международные и цифровые форматы, журналы и лицензирование, затронута не будет“.
Бывший капитан сборной Англии по крикету, Эндрю Флинтофф, больше известный в Великобритании как „Фредди“, присоединился к команде Top Gear в 2019 году вместе с Пэдди Макгиннесом и Крисом Харрисом. Шоу с их участием было очень популярным, и последние серии смотрело около 4,5 млн зрителей.
Однако съемки были поставлены на паузу после декабрьской аварии, которая произошла во время съемок одного из трюков.
Ее подробности не разглашались, но в прессу просочилась информация о том, что Флинтофф получил серьезные травмы лица и челюсти. Газета Sun даже писала, что его машина перевернулась, хотя скорость в тот момент не превышала 30 км. ч.
Первые фотографии Фредди после аварии появились лишь в сентябре, и даже через 9 месяцев по шрамам на лице можно было судить о тяжести полученных им травм.
В октябре его адвокаты рассказали газете Sun, что он все еще не пришел в себя, а недавно ведущий договорился с Би-би-си о выплате ему компенсации в размере 9 млн фунтов стерлингов (около 12 млн долларов).
Звездная передача
Последние два десятилетия передача Top Gear была одной из самых популярных на Би-би-си - в первую очередь благодаря звездным ведущим.
Но успеху сопутствовали и постоянные скандалы, порой очень громкие. А также аварии, без которых трудно представить себе программу, связанную с большим числом автомобильных трюков и ездой на высоких скоростях.
В нынешнем виде шоу начало свое существование в 2002 году, хотя эта телепрограмма выходила с 1977 года (до этого, в 1960-х - 1970-х, на радио Би-би-си существовало шоу с таким же названием, но оно было посвящено не автомобилям, а музыке).
Авторами нового формата по праву считаются продюсер Энди Уильямс и ведущий Джереми Кларксон.
Именно при Кларксоне, по мнению многих, у программы был „золотой век“ и „золотой состав“: Ричард Хэммонд и Джеймс Мэй отлично дополняли Джереми, которого даже критики признают одним из самых харизматичных телеведущих.
Рейтинг программы постоянно шел вверх, но чтобы соответствовать ожиданиям, приходилось рисковать.
И хотя при съемках соблюдались всевозможные меры безопасности, это не уберегло Ричарда Хэммонда от серьезной аварии, когда в 2007 году в Америке он разогнал свой болид с реактивным двигателем до 500 км. ч. в попытке установить наземный рекорд скорости.
Ричард остался жив, но в начале 2023 года он признался, что начал страдать от потери памяти, и связывает это с той аварией.
Помимо миллионов поклонников, у Кларксона, Хэммонда и Харриса было и множество критиков, обвинявших их в грубости, заносчивости, пренебрежительном отношении к чужим культурам (трио много разъезжало по свету, снимая свои серии в разных странах и порой жестоко потешаясь над местными порядками и обычаями), а порой их даже упрекали в гомофобии и расизме.
В какой-то момент Би-би-си даже сделала Кларксону „последнее предупреждение“, пообещав уволить его, если он еще „где-то и когда сделает хоть одно оскорбительное замечание“.
На следующий год ведущий и в самом деле покинул шоу после рукоприкладства: он повздорил с продюсером из-за того, что на съемочной площадке не оказалось горячей пищи.
Без работы Кларксон не остался, создав с Хэммондом и Мэем новое шоу Grand Tour, но уже на платформе Amazon, хотя многие считают, что успех Top Gear им превзойти так и не удалось.
Что же касается шоу Би-би-си, то его с переменным успехом возглавляли многие звезду, включая Мэтта Леблана из „Друзей“ и популярного британского телеведущего Криса Эванса.
Удачный состав
Последний состав программы, подобравшийся в 2018 году, тоже оказался весьма удачным.
Пэдди Макгиннес, мастер развлекательных шоу, привнес в программу элемент доступности, Крис Харрис, специалист по автомобилям, помогал поддерживать профессиональный настрой программы, ну, а Флинтоффу была отведена роль сорвиголовы. Он отвечал за головоломные трюки и в первом эпизоде 2020 года даже совершил банджи-джампинг прямо в машине с высокой плотины.
Но даже самые успешные и зрелищные программы рано или поздно завершаются. И хотя пока неясно, как долго может продлиться перерыв в съемках, объявленный Би-би-си, не исключено, что и это шоу в конечном итоге могут закрыть.