Символ трагедии и „подделка“: что известно об окровавленном розовом костюме Жаклин Кеннеди

Жаклин Кеннеди вошла в историю не только как роскошная женщина с хорошим вкусом, но и как несчастная жена, мужа которой застрелили на глазах у многотысячной толпы. И несмотря на ее наряды, в которых она появлялась на званых ужинах, в королевских дворцах и стенах Белого дома, запомнили ее в основном из-за элегантного розового костюма, залитого кровью.

Розовый костюм первая леди Америки надела утром 22 ноября 1963 года. В тот день она и ее муж - президент Джон Кеннеди - прибыли в город Даллас для серии выступлений. Наряды для той поездки Жаклин выбирала особенно тщательно и даже показывала их мужу, о чем рассказала в одном из интервью. Розовый костюм особенно понравился президенту.

„На этом обеде будут все эти богатые женщины-республиканки… в норковых шубах и бриллиантовых браслетах. И ты должна выглядеть так же изумительно, как и любая из них. Будь проще - покажи этим техасцам, что такое хороший вкус на самом деле“, - сказал муж Жаклин.

Розовый оттенок, в котором выполнен костюм, был довольно нестандартным выбором и новинкой в ​​моде. Наряд первой леди состоял из жакета с рукавами три четверти и юбки ниже колен и был выполнен из шерстяной ткани букле от бренда Linton Tweeds. Хотя на фото кажется, что костюм розовый, на самом деле он был малиновым, а некоторыми журналистами того времени описывался даже как клубнично-розовый. Такие неточности связаны с тем, что фотографии тех времен были черно-белыми и затем их просто покрасили.

Украшали костюм первой леди золотистые пуговицы, карманы с окантовкой из темно-синего шелка и воротник с небольшими лацканами, тоже в темно-синем цвете. Дополнила Жаклин наряд блузой в цвет отделки жакета, белыми перчатками, черными туфлями, сумкой с короткой ручкой и шляпкой-таблеткой из такого же материала, что и костюм.