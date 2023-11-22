Шоубиз
22.11.2023, 15:12

Залихватские танцы: видео с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон завирусилось в соцсетях

 
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
ФОТО: Pool | Scanpix

Принцесса Уэльская не упускает возможности потанцевать! Смонтированный из танцев принцессы ролик завирусился в Сети.

Кейт много путешествует по миру исполняя свои королевские обязанности. И много, где ей удается потанцевать. Эти кадры попадают в прессу, а поклонники собрали такие моменты в один ролик и опубликовали в Instagram-аккаунте KateMiddleton_Turkey.

Видео начинается с незаметного шага Кейт к королеве Дании Маргрете во время визита в Копенгаген в феврале 2022 года. Британская королевская особа незаметно приблизилась к монарху, чтобы создать лучший снимок во время фотоколла в замке Амалиенборг.

В другом видео видно, как Кейт исполняет традиционный танец с местными женщинами в Тувалу во время тура с принцем Уильямом в честь Бриллиантового юбилея королевы Елизаветы в 2012 году.

Также Кэтрин будучи беременной станцевала с медведем Паддингтоном на Станции Паддингтон в 2017 году.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии