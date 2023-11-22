ВИДЕО | Уже танцует! Роман Костомаров отплясывал на дне рождения Юлии Ковальчук

На празднике собралось много известных персон. Среди приглашенных можно было заметить Ларису Долину, Гарика Мартиросяна, Алсу, Стаса Костюшкина, Дмитрия Исхакова и других.

Лично поздравил именинницу также Роман Костомаров. Звезды подружились больше десяти лет назад благодаря участию в шоу „Ледниковый период. Тогда партнерам удалось завершить проект триумфаторами.

На дне рождения артистки Костомаров наконец-то позволил себе как следует повеселиться. Он впервые после тяжелого периода борьбы за жизнь пустился в пляс. Звезда станцевал вместе виновницей торжества.

Напомним, что самому Костомарову не удалось отпраздновать день рождения. 46-летие спортсмен встретил на больничной койке. Близкие и друзья молились за здоровье чемпиона. „Ромочка! Дай Бог сил и терпения! Мы всегда рядом“, — поддерживала его Юлия Ковальчук.