Легендарный альбом „ОМ“ Свена Грюнберга прозвучит в живом исполнении

Впервые записанные на виниловой пластинке мелодии можно будет услышать в живом исполнении. Студийный альбом „ОМ“, ставший в свое время своеобразной сенсацией, вышел в 1988 году, спустя семь лет после дебютного альбома „Hingus/ Дыхание“, первого в СССР альбома электронной музыки. По прошествии нескольких десятилетий этот опус легко струящийся электронно-акустический музыки с восточными мотивами можно смело отнести к числу лучших эстонских альбомов. Для того, чтобы понять уникальность сборника, необходимо погрузиться 1980-е, которые современным исполнителям электронной музыки кажутся очень далекими.

„Должен сказать, что я и не предполагал, что записи тех лет смогут когда-нибудь прозвучать со сцены. Альбом создавался в студийную эру, которую сегодняшним слушателям сложно понять. В то время активно экспериментировали с новыми электронными решениями, особенно в отношении натуральных и акустических инструментов. Звучание разных звуковых дорожек благодаря многоканальной студийной записи удалось собрать в общую звуковую картину, что было неслыханно и ново для того времени“, – рассказал Свен Грюнберг, вспоминая эпоху выпуска альбома „ОМ“.

Грюнберг напомнил, что студийные технологии в 1980-е годы развивались огромными темпами. Наглядное представление об этом дают его альбомы „Hingus“ и „OM“, похожие по содержанию, но совершенно разные по технике звукозаписи. „При создании „Hingus“ можно было использовать только восемь дорожек, а при записи „OM“ – уже 24 канала“, – пояснил композитор.