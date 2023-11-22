В Таллинне пройдёт новый фестиваль ЛГБТК+ культуры: обсудят темы, которые обычно замалчиваются(9)
С 30 ноября по 3 декабря 2023 года в Таллинне пройдёт новый фестиваль ЛГБТК+ культуры Q-Space. Помимо показа новых и нашумевших фильмов, фестиваль проведёт дискуссии на темы, которые редко поднимаются в публичном пространстве Эстонии.
Эстонские школы — безопасное пространство для квир-людей?
Согласно исследованиям Эстонской ЛГБТ-Ассоциации, школа не является безопасной для учащихся и учителей из квир-сообщества: более половины подвергается психологическому насилию, а некоторые — физическому, особенно сложно трансгендерным людям. ЛГБТ-Ассоциация собрала опыт с рассказами реальных людей, на выставке. https://www.lgbt.ee/naitus
Подробнее про результаты исследования мы узнаем от Ээвы Коплиметс, которая примет участие в дискуссии после фильма „Грустная Джин“. Этот фильм получил множество призов на международных кинофестивалях, а также призы зрительских симпатий на ЛГБТ-кинофестивале Festheart в Тарту и Раквере.
Также в дискуссии примут участие непосредственные участники учебного процесса — школьники Андрес Лиивасте, Богдана Крючкова и учитель Отт Майдре.
2.12.2023, суббота, 17.45, кинотеатра Артис
Родительство трансгендерных людей. Есть ли принятие в семьях?
Показ документального фильма британской режиссёрки Джини Финлэй „Морской конёк“ станет эстонской премьерой этого фильма. Главный герой фильма Фредди — трансгендерный мужчина, мечтающей стать отцом и родить ребёнка.
Общественные представления о том, что такое мужественность, семья, кто и как может родить ребенка, принятие трансгендерных людей в семьях и что должно измениться в обществе — все это мы обсудим после фильма на дискуссии с главным героем фильма Фредди МакКоннеллом, а также с трансгендерными людьми и их близкими.
1.12.2023 (пятница), 19.25, кинотеатр Артис
Первый сборник квир-комиксов How Much Queer Work на эстонском языке и фильм „Радужные линии“
Q-Space собрал и перевёл на эстонский язык антологию квир-комиксов How Much Queer Work, рассказывающих об опыте квир-людей из разных стран: США, Финляндии, Германии и России. Перед презентацией этого сборника комиксов состоится показ документального фильма Вивиан Клейман „Радужные линии“. В этом ярком и динамичном фильме культовые комиксист_ки, такие как Элисон Бекдел, Ховард Круз, Дженнифер Кэмпер рассказывают о том, как они начинали рисовать комиксы и как пришли к ошеломительному успеху, ведь сейчас жанр квир-комиксов стал популярен во всем мире. Комиксисты, ставшие живыми легендами, пообщаются с аудиторией Q-Space при модерации художницы Аве Таавет.
3.12.2023 (воскресенье), 16.00, кинотеатр Артис
Расписание всех показов https://www.q-space.ee/sobytiya/q-space-festival-tallinn
Билеты в кино можно приобрести на сайте кинотеатра Artis https://www.kino.ee/