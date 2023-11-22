В Таллинне пройдёт новый фестиваль ЛГБТК+ культуры: обсудят темы, которые обычно замалчиваются

Эстонские школы — безопасное пространство для квир-людей?

Согласно исследованиям Эстонской ЛГБТ-Ассоциации, школа не является безопасной для учащихся и учителей из квир-сообщества: более половины подвергается психологическому насилию, а некоторые — физическому, особенно сложно трансгендерным людям. ЛГБТ-Ассоциация собрала опыт с рассказами реальных людей, на выставке. https://www.lgbt.ee/naitus

Подробнее про результаты исследования мы узнаем от Ээвы Коплиметс, которая примет участие в дискуссии после фильма „Грустная Джин“. Этот фильм получил множество призов на международных кинофестивалях, а также призы зрительских симпатий на ЛГБТ-кинофестивале Festheart в Тарту и Раквере.

Также в дискуссии примут участие непосредственные участники учебного процесса — школьники Андрес Лиивасте, Богдана Крючкова и учитель Отт Майдре.

2.12.2023, суббота, 17.45, кинотеатра Артис

Родительство трансгендерных людей. Есть ли принятие в семьях?

Показ документального фильма британской режиссёрки Джини Финлэй „Морской конёк“ станет эстонской премьерой этого фильма. Главный герой фильма Фредди — трансгендерный мужчина, мечтающей стать отцом и родить ребёнка.

Общественные представления о том, что такое мужественность, семья, кто и как может родить ребенка, принятие трансгендерных людей в семьях и что должно измениться в обществе — все это мы обсудим после фильма на дискуссии с главным героем фильма Фредди МакКоннеллом, а также с трансгендерными людьми и их близкими.

1.12.2023 (пятница), 19.25, кинотеатр Артис

Первый сборник квир-комиксов How Much Queer Work на эстонском языке и фильм „Радужные линии“