ВИДЕО | Такое шоу ты не забудешь: горячие и мускулистые мужчины вгонят эстонских женщин в краску

The SIXX PAXX – мужское эротическое шоу, от которого захватывает дух, фантазии и воображение вызывают учащенное сердцебиение и сумасшедшие эмоции! Мощные декорации, потрясающие спецэффекты, откровенные танцы до мурашек по коже!

The Sixx Paxx — это гарантия незабываемых ощущений и чувств! Каждый номер сочетает в себе качественную хореографию, артистизм, мощную энергетику и сладостную сексуальность.

Страстные танцы, акробатические номера, тесный контакт со зрителями, разожгут воображение не на шутку. Строгие полицейские, брутальные строители, крутые байкеры, мускулистые ковбои — это всё они, парни из SIXX PAXX.

В этот вечер самые сокровенные фантазии станут реальностью!