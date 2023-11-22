Культура
22.11.2023, 20:02

ВИДЕО | Такое шоу ты не забудешь: горячие и мускулистые мужчины вгонят эстонских женщин в краску

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Sixx Paxx
Sixx Paxx
ФОТО: Erakogu

26 ноября на сцене концертного дома Alexela пройдет самое горячее и супер- откровенное мужское шоу от The SIXX PAXX.

The SIXX PAXX – мужское эротическое шоу, от которого захватывает дух, фантазии и воображение вызывают учащенное сердцебиение и сумасшедшие эмоции! Мощные декорации, потрясающие спецэффекты, откровенные танцы до мурашек по коже!

The Sixx Paxx — это гарантия незабываемых ощущений и чувств! Каждый номер сочетает в себе качественную хореографию, артистизм, мощную энергетику и сладостную сексуальность.

Страстные танцы, акробатические номера, тесный контакт со зрителями, разожгут воображение не на шутку. Строгие полицейские, брутальные строители, крутые байкеры, мускулистые ковбои — это всё они, парни из SIXX PAXX.

В этот вечер самые сокровенные фантазии станут реальностью!

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RusDelfi
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