600 человек по красной дорожке, 2000 зрителей: в Ида-Вирумаа подвели итоги KinoFF

„Мы хотим выразить благодарность всем режиссерам, актерам, партнерам, спонсорам и зрителям за активное участие и вклад в развитие не только фестиваля KinoFF, но и всей киноиндустрии в самом восточном регионе страны“, – сказала генеральный продюсер KinoFF Яна Будковская.

Кинофестиваль, который в этом году проходил с 4 по 19 ноября, стал центром внимания кинолюбителей и профессионалов киноиндустрии. В течение двух недель KinoFF предлагал зрителям завораживающие фильмы, незабываемые встречи с творческими личностями и мастер-классы для подрастающего поколения Ида-Вирумаа.

Это кинематографическое событие представило зрителям почти 40 фестивальных кинолент полного и короткого метра,некоторые из которых были премьерами на большом экране. Здесь обсуждались самые разнообразные темы, отражающие важные аспекты нашей жизни. Все фильмы были связаны одной главной темой – любовь абсолютно во всех ее проявлениях: между людьми, между детьми и родителями, к природе, к дому, к своей стране и так далее.