600 человек по красной дорожке, 2000 зрителей: в Ида-Вирумаа подвели итоги KinoFF(1)
В воскресенье вечером, 19 ноября, в концертном зале „Женева“ в рамках мероприятия „KinoFF Industry 2023“ состоялась официальная церемония закрытия кинофестиваля KinoFF. Этим подытожив пятый самый восточный Европейский кинофестиваль KinoFF, проходящий под эгидой таллиннского фестиваля А-класса „Темные ночи“ (PÖFF), пишет Gazeta.
„Мы хотим выразить благодарность всем режиссерам, актерам, партнерам, спонсорам и зрителям за активное участие и вклад в развитие не только фестиваля KinoFF, но и всей киноиндустрии в самом восточном регионе страны“, – сказала генеральный продюсер KinoFF Яна Будковская.
Кинофестиваль, который в этом году проходил с 4 по 19 ноября, стал центром внимания кинолюбителей и профессионалов киноиндустрии. В течение двух недель KinoFF предлагал зрителям завораживающие фильмы, незабываемые встречи с творческими личностями и мастер-классы для подрастающего поколения Ида-Вирумаа.
Это кинематографическое событие представило зрителям почти 40 фестивальных кинолент полного и короткого метра,некоторые из которых были премьерами на большом экране. Здесь обсуждались самые разнообразные темы, отражающие важные аспекты нашей жизни. Все фильмы были связаны одной главной темой – любовь абсолютно во всех ее проявлениях: между людьми, между детьми и родителями, к природе, к дому, к своей стране и так далее.
Основные моменты кинофестиваля KinoFF 2023:1. Официальный фильм открытия кинофестиваля „Мосты в Ливерпуль“ (2023) представила главная героиня Алика Милова и режиссёр Михаил Вальтфогель.2. Красная ковровая дорожка является символом KinoFF. 10 ноября, в день открытия кинофестиваля, по ней шествовало около 600 человек. Это уникальная возможность для широкой публики насладиться великолепием кинематографа.3. На фестивале было представлено 37 полнометражных и короткометражных фильмов, покрывавших широкий спектр жанров и стилей.4. Более 2000 зрителей посетили показы фильмов и мероприятия в рамках „KinoFF“ в трех городах Ида-Вирумаа: Кохтла-Ярве, Йыхви, Нарва.5. Около 200 человек приняли участие в создании 25 короткометражных фильмов проекта ShootShorts, лучшие фильмы были показаны в кинотеатре Apollo Astri на большом экране.6. В KinoFF продолжается интеграция современных технологий с целью усовершенствования процесса просмотра и обогащения визуального восприятия для зрителей. Чтобы было проще понимать героев были предложены аудио-переводы некоторых фильмов, созданных искусственным интеллектом.
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Фестиваль KinoFF проводит Таллиннский кинофестиваль „Тёмные ночи“ при поддержке Фонда интеграции Эстонии, Британского Совета и Вируского Кинофонда.