Премьера на ETV+: „Дикий Вест“, он же Виталий Вестеринен, отправляется в США

Дорога лежит на север и проходит через три штата: Иллинойс, Висконсин и Миннесота. Начинается путешествие в городе ветров Чикаго, на родине небоскребов. Именно там в XIX веке была построена первая высотка в мире.

“Все-таки это любовь с первого взгляда. Чикаго – город, про который можно сказать „Старина Чикаго“. И в то же время он такой молодой“, –поделился впечатлениями ведущий „Дикого Веста“ Виталий Вестеринен.

Кроме Чикаго зрители увидят красоту Великих озер и прочувствуют не менее великое американское гостеприимство, познакомятся с настоящими индейцами – коренными народами Америки – и побывают на пау-вау. Американские машины, американские самолеты, американский футбол, американская клюква, американский образ жизни – все это в фокусе внимания „Дикого Веста“.

И отдельно о еде. В США сколько диаспор, столько и ресторанов. При этом существует американская национальная кухня, блюда которой, например гамбургеры, известны во всем мире. Кулинарные открытия поджидают „Дикого Веста“ в каждой серии фильма-путешествия.

Смотрите на ETV+ с 24 ноября по пятницам в 20:30.