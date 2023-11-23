Творческий Вечер с Алексеем Горбуновым в „Северной сове": „Stand up и Дворовые песни“

Приветствуя всех ценителей искусства, „Сова“ рад представить увлекательное событие - творческий вечер с Алексеем Горбуновым. В программе - стандап и исполнение дворовых песен. Организаторы обещают незабываемый опыт.

По традиции „Северной совы“ у гостей будет возможность задать артисту вопросы и насладиться живым общением. Бронирование мест обязательно и доступно по ссылке. Стоимость билета - 20 евро, оплата производится наличными при входе.

С учетом ограниченного числа свободных мест - всего 30, рекомендуем поторопиться с бронированием. Встреча состоится 29 ноября в 19:00 в клубе „Сова“. Не упустите шанс окунуться в уникальный мир творчества Алексея Горбунова.