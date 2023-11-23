Портниха Пугачевой об артистке: „Алла тоже несчастный человек“
74-летняя Алла Пугачева — признанная легенда российской эстрады. Даже после ее переезда за границу от Примадонны не отвернулась многочисленная армия поклонников. Многие переживают за звезду, которой в столь солидном возрасте приходится колесить по миру в поисках постоянного места жительства. Любимая портиниха певицы в нашей стране Любовь Аксенова поведала о ее состоянии здоровья „Кп“.
„Алла тоже несчастный человек. Она вкалывала как папа Карло. Говорила директору: „Зачем нам еще один концерт?“, - вспомнила Аксенова.
По словам дизайнера, Пугачева долго жаловалась на сильную боль в левой ноге - певица не могла на нее наступать.
„Перед концертом бросала обувь и босиком ходила по сцене. А я эту обувь караулила. Мне было больно наблюдать за этим“, - призналась портниха.
По словам Аксеновой, у исполнительницы остались на родине хорошие и верные друзья, с которыми Пугачева поддерживает общение. В близкий круг Примадонны входит несколько человек.