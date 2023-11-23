Портниха Пугачевой об артистке: „Алла тоже несчастный человек“

74-летняя Алла Пугачева — признанная легенда российской эстрады. Даже после ее переезда за границу от Примадонны не отвернулась многочисленная армия поклонников. Многие переживают за звезду, которой в столь солидном возрасте приходится колесить по миру в поисках постоянного места жительства. Любимая портиниха певицы в нашей стране Любовь Аксенова поведала о ее состоянии здоровья „Кп“.