23.11.2023, 14:47
„Извинения и покаяние“: Лайма Вайкуле назвала условия возвращения на российскую эстраду(20)
ФОТО: | Ritvars Stankevičs
После начала войны в Украине Лайма Вайкуле стала все чаще появляться в инфопространстве с высказываниями о России и политической ситуации в мире. Лайтвийская певица четко определила свою позицию и не раз говорила, что в Москву больше ни ногой.
Накануне артистка неожиданно для многих заявила, что теоретически может вернуться. Вот только для этого нужны определенные условия.
„Никогда не буду выступать в России, могу об этом сказать смело. Может быть, если будут извинения и покаяние, если все изменится. Но сегодня мне кажется, что никогда не буду там выступать“, — призналась Вайкуле в беседе с украинской журналисткой Натальей Мосейчук.