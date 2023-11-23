„Извинения и покаяние“: Лайма Вайкуле назвала условия возвращения на российскую эстраду

„Никогда не буду выступать в России, могу об этом сказать смело. Может быть, если будут извинения и покаяние, если все изменится. Но сегодня мне кажется, что никогда не буду там выступать“, — призналась Вайкуле в беседе с украинской журналисткой Натальей Мосейчук.