Галерея | Глаза блестят: в Таллинне встретили Новый винный год

Одна из самых известных виноделен в Аргентине, Achaval Ferrer не нуждается вв особым представлении для виноманов. Первоначально основанная четырьмя аргентинскими партнерами и двумя итальянцами, винодельня Achaval Ferrer сделала себе имя, получив 99 баллов Паркера за свой единственный виноградник Finca Altamira Malbec в 2011 году, что сделало ее одним из самых высоко оцененных вин того времени.