Культура
23.11.2023, 14:02

Галерея | Глаза блестят: в Таллинне встретили Новый винный год

 

Новый винный год открыли дегустацией вин премиальной бутиковой винодельни Achaval Ferrer. Каждый третий четверг ноября во Франции отмечают Beaujolais Nouveau — праздник молодого вина, ставший настолько популярным, что уже многие годы пользуется успехом не только в стране шампанского и курсантов, но и широко за ее пределами.

Одна из самых известных виноделен в Аргентине, Achaval Ferrer не нуждается вв особым представлении для виноманов. Первоначально основанная четырьмя аргентинскими партнерами и двумя итальянцами, винодельня Achaval Ferrer сделала себе имя, получив 99 баллов Паркера за свой единственный виноградник Finca Altamira Malbec в 2011 году, что сделало ее одним из самых высоко оцененных вин того времени.

Старые лоза и низкая урожайность фирменный стиль Achaval Ferrer.

Вина хозяйства входят в топ-100 Wine Spectator 2009 года, а средний бал по Паркеру за все урожаи – 91

На празднике в этот раз продегустировали 4 вина, попробовав все три линейки уровня качества и урожайности.

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