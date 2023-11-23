Не я, и лошадь не моя: Иван Ургант опроверг всё, и даже немного больше

Шоумен начал свой пост с шутки, имитирующей разговор между его женой Натальей и дочкой Валерией: „Мама, а почему папа опять побледнел и икает?“ „Не волнуйся, Лерочка, это про нашего папу опять вспомнили представители русской словесности“ — отвечает девочке мама.

Затем Иван объяснил, что в весной 2022 года в Telegram-канале с названием „Вечерний Ургант“ был опубликован пост, который можно расценить как дискредитацию российской армии. За него Ургант и его команда получили немало критики и угроз, хотя никакого отношения к каналу они не имеют.

„С упорством, достойным лучшего применения, снова сообщаю: у шоу „Вечерний Ургант“ никогда не было Telegram-канала. Это — канал-фейк, с которым сотрудники программы начали бороться задолго до известных событий. Их жалобы ни к чему не приводили“, — сообщил Иван. Он приложил к посту скрины односторонней переписки между сотрудником программы и службой поддержки Telegram с просьбами заблокировать фейковый аккаунт.

„Администрация Telegram пост удалила, а канал оставила жить и здравствовать — можете проверить, он и сейчас на месте. Кем и зачем он создан — ума не приложу. Но если завтра там, например, сообщат, что я пью по ночам кровь младенцев, давайте я уже заранее это опровергну“, — заключил Ургант.