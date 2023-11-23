Звезду „Крика“ уволили из продолжения за поддержку Палестины

Баррера писала в Instagram, что с жителями сектора Газа „обращаются как с заключенными концлагеря“, заявляя, что их „загоняют в угол, где они сидят без электричества и воды“. Она также назвала происходящее этнической чисткой.

В кинокомпании Spyglass Media Group отметили, что позиция студии по поводу увольнения Барреры однозначна: они не приемлют „антисемитизм и разжигание ненависти в любой форме“.

И если о справедливости этого решения спорить можно, то возникшие проблемы у сценаристов — факт бесспорный. Баррера играла главную роль в 5-й и 6-й частях „Крика“, и по фанатским теориям её героине было уготовано нечто особенное: возможно, именно она должна была стать новым „убийцей в маске“, продолжив дело своего отца Билли Лумиса ещё из самого первого фильма. И именно Сэм (та самая героиня Мелиссы) в финале 6-го „Крика“ задумчиво держала маску Призрачного Лица. Возможно, теперь придётся перекраивать весь первоначальный замысел.

С другой стороны, главная звезда продолжений (пусть и благодаря „Уэнсдей“) — Дженна Ортега, поэтому персонажа Барреры, как и её саму „удалить“ можно с меньшими проблемами.