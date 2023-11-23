„Я понял, что чужой на этом празднике жизни“. Максим Леонидов: Россия, Израиль, Пугачева, Макаревич, Фоменко

- Безусловно, и у меня были сомнения на эту тему. Но все мои ребята-музыканты имеют дополнительный источник доходов — занимаются аранжировками, кто-то владеет коммерческой недвижимостью. Так что я прекрасно понимал, что они не пропадут. Тем более что последнее время у меня не было длительных туров, далеко по Российской федерации не ездил. Работал достаточно точечно — Москва, Петербург. При этом я работал еще в государственном театре (комедии). И было понятно, что уеду я или нет — в государственной структуре мне работать не дадут, как это бывает с теми, кто не вполне разделяет политику партии и правительства.

- Многие руководители коллективов остались, объясняя это тем, что надо кормить коллектив. У вас тоже есть музыканты, которым надо содержать семьи…

- Сейчас — да, в Израиле. Не скажу, что перемещаться сегодня легко. Отсюда летают две израильские авиакомпании и еще какие-то, но фактически аэропорт пустой. В Ригу билеты уже есть — отступать поздно.

В тот раз он начал с активного внедрения в еврейскую культуру — выучил язык, записал альбом на иврите, снимался в главной роли телесериала, участвовал в двух мюзиклах. Тем не менее свой новый вынужденный отъезд он решил строить на „русской улице“, которая, по сравнению с 90-ми годами, стала заметно шире — после войны в страну въехали около 150 тысяч россиян. Успешно развернулась и гастрольная деятельность — ряды зарубежной русскоязычной публики тоже выросли. А добрые и романтичные песни бит-квартета „Секрет“ для многих уехавших стали своеобразным бальзамом на раны.

Отчасти Максиму Леонидову было легче принять решение об отъезде, чем большинству его коллег. В Израиль он уже один раз эмигрировал — в 1990 году. Тогда был период охлаждения отношений между участниками легендарного бит-квартета „Секрет“ — певец решил попробовать начать новую жизнь на новой земле.

- Так получилось, что в Израиль вы переезжаете уже второй раз. Чем отличались эти два переезда?

- Сохранились. Поймите, есть Костя Хабенский, с которым у меня прекрасные товарищеские отношения — я прекрасно понимаю его ситуацию. Глупо из-за этого портить отношения или ругаться с Костей, с которым я знаком бог знает сколько лет…

- Смотря, о каких личных отношениях идет речь. Мои друзья остались при мне, а те, с кем я поддерживал некие товарищеско-деловые отношения, не считаю нужным их разрывать. Если только это не Охлобыстин или как зовут эту девушку из окопа? Чичерина. Но там — клиника. Впрочем, я и до того с этими людьми ни в каких отношениях не был.

- Я далек от того, чтобы огульно кого-то осуждать. Если мы говорим о том, что хотели бы жить в свободном обществе, то я за то, чтобы никому не запрещалось высказывать свою точку зрения. Если человек искренне говорит и ведет себя, согласно своим убеждениям — это его личное право. Кинуть камень — проще всего, а мне не хотелось бы этого делать в сторону моих коллег, каких бы убеждений они ни придерживались. А мое личное отношение пусть останется при мне.

- В фильме „Спасибо, что живой“ вы играли импрессарио Владимира Высоцкого, чью роль исполнил Сергей Безруков. Вы его работу очень высоко оценили. Сегодня Безруков политику партии и правительства вполне разделяет, да и Высоцкого посмертно поставили на госслужбу…

- Я давно живу на свете, поэтому я особо не очарован людьми вообще. А для того, чтобы разочароваться, надо очароваться для начала… Так что разочаровываться не пришлось. Все мои друзья остались со мной, а те, кто никогда не был моими друзьями, а люди, с которыми ты и раньше не чувствовал близкой связи, они и повели себя иначе. В этом смысле все было предсказуемо.

- В первый раз меня ничего не ждало, но мне было 28 лет, а переезжать и менять свою жизнь в 28 лет и в 60 лет — это совершенно разные вещи. По абсолютному недоразумению или озарению я лет шесть-семь назад купил здесь квартиру.

Конечно, в этот раз есть контакты, друзья, но всерьез говорить о каком-то бурном развитии творческий карьеры на территории государства Израиля не приходится. Это очень маленькая страна, да и я уже не в том возрасте, чтобы начинать какие-то новые проекты прям с нуля… Нет, я не считаю себя старцем, а просто объективно оцениваю реальность. Это не значит, что я собираюсь сидеть на попе и смерти ждать. Просто, когда ты в 28 лет переезжаешь — перед тобой вся жизнь, ты мечтаешь о карьере и горы своротить… А когда тебе 60 — иные жизненные приоритеты. Хочется больше времени проводить с семьей, на природе отдыхать.

При этом концерты есть — в Израиле и по всему миру. У меня был месячное турне по Соединенным штатам. Только вернулся из поездки по крупным европейским городам — Лондон, Париж, Цюрих, Женева, Гамбург, Франкфурт, Мюнхен, Вена и так далее. А теперь еду к вам — в страны Балтии.

- Кто сегодня ваша аудитория?

- Очень разные люди — и релоканты, сменившие место жительства за последнее время, и люди, которые уже давно осели в Европе. Если говорить о возрасте, то это чаще 40+, хотя встречаются и молодые, которые знают песни группы „Секрет“.

- Какие песни просят из зала?

- Я исполняю все песни, которые публика потенциально хочет или ждет: конечно, это „Видение“, „Не дай ему уйти“, „Привет“, „Именины у Кристины“, „Моя любовь на пятом этаже“, „Письмо“… Прекрасно понимаю, что, купив билет на мой концерт, человек, наверняка, ждет свою любимую песню. И что ж мне — жалко? Мой концерт построен на диалоге с залом. У меня зрители поют, мы с ними играем в разные игры. Люди выходят с концерта абсолютно счастливыми — как дети.

- Это связано с какой-то ностальгией?