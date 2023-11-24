У Бари Алибасова новые проблемы со здоровьем, предстоит операция

К врачам 76-летний Алибасов обратился с жалобами на боли в животе. Издание уточняет, что Алибасову в ближайшее время предстоит срочная операция из-за сантиметровой кисты в репродуктивной системе.

Предварительно, опухоль не злокачественная, однако принято решение об экстренном хирургическом удалении, чтобы исключить риски.

Буквально неделю назад сын Алибасова рассказал о том, что основатель группы „На-на“ перенёс другую операцию — на позвоночнике. По словам родственника, продюсер два года мучался от болей в спине, так как врачи не могли найти проблему его плохого состояния.

„Оказалось, что один из позвонков неправильно сросся и на сантиметр выступал. Эта та же проблема, что у Ляйсан Утяшевой, когда ее тренер обвинял в том, что она симулирует, хоть на самом деле на рентгене просто не могли долго обнаружить перелом кости“, — заявил он.