У Бари Алибасова новые проблемы со здоровьем, предстоит операция
У продюсера группы „На-На“ Бари Алибасова обнаружена опухоль. Об этом сообщает Life со ссылкой на телеграм-канал Shot. Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник уточнил, что речь идёт об опухоли предстательной железы.
К врачам 76-летний Алибасов обратился с жалобами на боли в животе. Издание уточняет, что Алибасову в ближайшее время предстоит срочная операция из-за сантиметровой кисты в репродуктивной системе.
Предварительно, опухоль не злокачественная, однако принято решение об экстренном хирургическом удалении, чтобы исключить риски.
Буквально неделю назад сын Алибасова рассказал о том, что основатель группы „На-на“ перенёс другую операцию — на позвоночнике. По словам родственника, продюсер два года мучался от болей в спине, так как врачи не могли найти проблему его плохого состояния.
„Оказалось, что один из позвонков неправильно сросся и на сантиметр выступал. Эта та же проблема, что у Ляйсан Утяшевой, когда ее тренер обвинял в том, что она симулирует, хоть на самом деле на рентгене просто не могли долго обнаружить перелом кости“, — заявил он.